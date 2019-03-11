برلماني: يجب منح أسر الشهداء جميع الامتيازات الممكنة

قال النائب عادل الشريف عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الشهيد المصرى الذى دفع دمه ثمنا لكي تحيا مصر فوق رؤوسنا جميعا.



وطالب عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، خلال تصريحات لـ:"صدى البلد"، بضرورة أن تمنح الدولة كافة الامتيازات اللازمة والممكنة لأسر الشهداء وان توفر لهم الرعاية الاجتماعية الشاملة،مضيفا:"والد الشهيد وأمه دول لزم نشيلهم فوق رؤوسنا بكل فخر.



كانت قد عقدت القوات المسلحة بالأمس الندوة التثقيفية للقوات بمناسبة يوم الشهيد، وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى إن مصر كانت دومًا مقبرة الغزاة، وهى الآن حائط الصد المنيع، الذي وقف ولا يزال أمام موجات الخطر والإرهاب التى طالت منطقتنا بأسرها، فدمرتها، وأصابت الملايين من سكانها بالخوف والتشريد والقتل، وضياع المستقبل.

