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الملاحة الجوية: شبكة الأقمار الصناعية تدخل الخدمة نهاية مارس.. والرادارت 2021

الأحد 10/مارس/2019 - 07:34 م
اللواء عادل ثابت
اللواء عادل ثابت
نورهان خفاجي
أكد اللواء ملاح عادل ثابت، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، تأمين المجال الجوي المصري في ظل وجود بنية تحتية مجهزة من شبكة رادارات تؤمن جميع التحركات كمشاهدة للطائرات على تلك الرادات، وكذلك من المساعدات الملاحية المجهزة بالمطارات التي تمكن الطيار من الهبوط والإقلاع بأمان على المدارج المصرية في جميع الأحوال الجوية المتغيرة.

وأضاف اللواء عادل ثابت، في حوار لـ"صدى البلد"، أن جميع المطارات المصرية ويصل عددهم 23 مطارا على مستوى الجمهورية، مجهزين تماما من جانب المساعدات الملاحية، والمساعدات المجهز بها الطائرة لمساعدة الطيار على السير في الطرق الجوية داخل الممر الجوي، بجانب الموجودة على الأرض.

وأشار رئيس شركة الملاحة الجوية، إلى أنه يوجد لدينا 6 ردارات تغطي المجال الجوي المصري بالكامل، وتم إنشاء شبكة أقمار صناعية لتأمين المجال الجوى المصرى مكونة من محطة مركزية بعدد 21 محطة ردار يتم العمل عليها منذ عامين، ومقرر أن تنتهي تجهيزها بالكامل في منتصف عام 2021، وهي تغطي حركة الطائرات على جميع الارتفاعات داخل المجال الجوي المصري، لتشمل مطارات (القاهرة وأبورواش والنزهة الغردقة وأسوان وبرح العرب والطور وسانت كاترين وشرم الشيخ، ومرسى مطروح وطابا وأكتوبر والخارجة والقطامية والداخلة وأبوسمبل وسوهاج وبورسعيد والإسكندرية)، بجانبها أيضا شبكة ميكروويف مكونة من 8 خطوط في مطارات (أسوان والغردقة والاقصر وطابا والمقطم وابورواش والقطامية ومرسى علم).

ولفت إلى أن مشروع الأقمار الصناعية سيدخل الخدمة في 29 مارس الجاري، فضلا عن الانتهاء من محطات الرادار الفرعية بـ21 مطارا في يونيو عام 2021.

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