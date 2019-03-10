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ديني

لجنة الفتوى توضح حكم من سبق الإمام في الركوع

الأحد 10/مارس/2019 - 07:16 م
صدى البلد
محمد صبري عبد الرحيم
قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إنه إذا سبق المأموم إمامه بركن عمدًا، بطلت صلاته باتفاق الفقهاء.

وأوضحت اللجنة في إجابتها عن سؤال: «ما حكم من ركع قبل الإمام؟»، أنه تبطل صلاة من يركع ويرفع قبل أن يركع الإمام؛ لما روي عن ابن مسعود أنه نظر إلى من سبق الإمام، فقال: «لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت، وأمره بالإعادة».

وأضافت: أما إذا كان سبقه سهوًا أو خطأً، وجب عليه أن يرجع لإمامه، ولا تبطل صلاته حينئذٍ؛ فقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: «إذا رفع أحدكم رأسه والإمام ساجد؛ فليسجد»، وهذا على مذهب الجمهور، أما الشافعية فقالوا: لا تبطل صلاة المأموم إلا بتقدمه عن الإمام بركنين فعليين بغير عذر.

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