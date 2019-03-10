الرجل الآلي.. عامل لتوصيل الطلبات إلى المنازل

ابتكرت شركة أول نماذجها لروبوت يقوم بتوصيل الطلبات المنزلية، وفق ما ذكرت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية.



قالت الصحيفة إن الروبوت (الرجل الآلي) أنتجته شركة فيدكس مع محلات والمرت ومطاعم بيتزا هات، وذلك لقيامه بمهام تجريبة في التوصيل.



ولفتت الصحيفة إلى إن خدمة توصيل الروبوتات للبيتزا سيتم تطبيقها بصورة مبدئية في 1900 مدينة حول العالم.





