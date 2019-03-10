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حوادث

إصابة سيدة بحروق مختلفة نتيجة تسرب غاز في الدقهلية

الأحد 10/مارس/2019 - 08:20 م
صدى البلد
همت الحسينى
أصيبت سيدة مسنة في محافظة الدقهلية بحروق متفرقة نتيجة اشتعال النيران بغرفتها بسبب تسرب غاز.

تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية يفيد بإستقبال مستشفى دكرنس العام سيدة مسنة تدعى رسمية حامد ٧٥ عاما ربة منزل مصابة بحروق متفرقة بأنحاء الجسم وتم تحويلها لمستشفى طوارئ المنصورة لتوفير الرعاية الطبية اللازمة.

وانتقل ضباط مباحث مركز شرطة بنى عبيد وبالفحص تبين ان الحريق نتيجة تسرب غاز بغرفتها الكائنة في الطابق الأرضي بميت عدلان التابعة لمركز بنى عبيد والتهم محتويات الغرفة.

وبسؤال ابراهيم بهجت ابراهيم 62 عاما "جار المسنة" أكد ان الحريق نتيجة تسرب غاز بغرفتها، مشيرا إلى ان أهالي المنطقة تمكنوا من إخماد الحريق وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٥٤٤ ادارى واخطرت النيابة العامة.

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