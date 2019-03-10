نقيب العلاج الطبيعي: 12 ألف خريج سنويا وتعديل القانون لمواكبة المعايير الدولية

قال الدكتور سامي سعد، نقيب العلاج الطبيعي، إن قانون رقم 14 لسنة 2014 يدرج مهنة العلاج الطبيعى كمهنة طبية مستقلة لخريجي كليات العلاج الطبيعي، مضيفا أن الإشراف على المرضى جاء بتعديل لجنة الصحة، واللجنة التشريعية بان يحول المريض من الطبيب المعالج أيا كان تخصصه إلى أخصائى العلاج الطبيعى بتقرير طبى كتابة.



وأوضح سعد، في تصريحات لصدي البلد، أن القانون موجود بالفعل وجار تطويره ليتواكب مع المعايير الدولية، مضيفا ان الدراسة بكليات العلاج هي دراسة تخصصية، وتدوم 5 سنوات بالإضافة إلى سنة الامتياز، ويوجد حوالي 22 كلية على مستوى الجمهورية، يتخرج منها 12 ألفا سنويا تقريبا.



وأوضح نقيب أطباء العلاج الطبيعي، أن مشروع القانون الخاص بمزاولة مهنة العلاج الطبيعي يساهم في مساواة خريج العلاج الطبيعي بالطبيب البشري، والحق الذي يعطيه القانون لخريج العلاج الطبيعي بتشخيص الحالة ووصف العلاج، للارتقاء بالمهنة والنهوض بها.