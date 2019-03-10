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منوعات

بعد سنة من المعاناة.. أول عيد ميلاد لأغرب توءمين ملتصقين في إنجلترا.. شاهد

الأحد 10/مارس/2019 - 10:33 م
صدى البلد
محمد علي
بلغ وزن كل من التوءمين فيليكس ورونين ماسلانكا أكثر من 1 رطل لكل منهما عندما ولدا في 10 مارس من العام الماضي، لكن مع حلول العاشر من نفس الشهر لعام 2019، كتبت النجاة للتوءمين اللذين كانت قصة فصلهما حدثًا نادرا تحدثت عنه الصحف، وفق ما ذكرت صحيفة ديلي ستار الإنجليزية.

وبفضل الرعاية الكبيرة ، كتبت الحياة للتوأمين بعدما ولدا العام الماضي وكان حجمهما أصغر من كف اليد، حيث قضيا أول 150 يومًا في المستشفى.

وخشى والدا التوءمين، الأم التي تعمل موظفة استقبال ، وزوجها الشرطي ليام سنث ، 28 عاما ، من موت توءمهما اللذين ولدا ملتصقين.

وقالت الأم : "نشعر بأننا محظوظين للغاية. لدينا معجزتين صغيرتين".

واليوم يزيد وزن التوءمين ويعيشان بحالة جيدة في عيد ميلادهما الأول.

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