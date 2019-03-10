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أخبار البلد

الملاحة الجوية: إنشاء مسارات جديدة مباشرة يقلل استهلاك الوقود

الأحد 10/مارس/2019 - 08:18 م
اللواء عادل ثابت
اللواء عادل ثابت
نورهان خفاجي
كشف اللواء ملاح عادل ثابت، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، أنه سيكون هناك تحديث على شبكة الطرق الجوية بالمجال الجوي المصري، ضمن المنظومة الردارية الجديدة، وذلك بعد الانتهاء من إنشاء المركز القومي لإدارة المجال الجوي المصري، الذي سيتولى إعادة تشكيل المجال الجوي المصري.

وقال اللواء عادل ثابت، في حوار لـ"صدى البلد"، إن المركز القومي لإدارة المجال الجوي المصري، سيكون هدفه تحقيق مرونة أكثر وانسابية في المجال المصري، فضلا عن أنه سيكون من شأنه خلق طرق جديدة مباشرة تقلل استهلاك الوقود والانبعاثات، موضحا أنه تم الانتهاء من 70% من أعمال الانشاءات الخاصة به.

وأعرب رئيس شركة الملاحة الجوية، عن أمله في المستقبل القريب بإنشاء مركز معلومات الطيران، أسوة بالمركز القومي لإدارة المجال نستطيع من خلاله دعوة دول أفريقيا للتعليم والتدريب بالملاحة الجوية في القاهرة.

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