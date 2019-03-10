عواصف ترابية تضرب القرى والطرق في الوادي الجديد

ضربت رياح قوية محملة بالأتربة، صاحبهاانخفاض طفيف في درجات الحرارة، عدة طريق سريعة وداخلية وبعض القرى بمركز المحافظة الخمسة، تسببت في انخفاض ملحوظ في مستوى الرؤية الأفقية والرأسية.



ورفعت الأجهزة المختصة بالمحافظة درجة الاستعداد إلى القصوى، معلنة حالة الطوارئ تحسبا لوقوع أي أحداث نتيجة الطقس السيئ.

وشددت مديرية الأمن وإدارة مرور الوادي الجديد على السائقين، وقائدي المركبات بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة في ظل الظروف المناخية السيئة، وعدم تجاوز السرعات المقررة، حفاظًا على سلامتهم.



ورفعت المستشفيات والوحدات الصحية ونقاط الإسعاف حالة الطوارئ؛ تحسبا لوقوع حوادث مرورية أو سقوط أشجار جراء الرياح التي تشهدها المحافظة خلال تلك الفترة.