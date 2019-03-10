ثقافة الحوار وتدعيم الفكر في ندوة بثقافة بورسعيد

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة بورسعيد حيث نظم بيت ثقافة الهيئة ببورفؤاد محاضرة حول تدعيم الفكر وثقافة الحوار بين المعلم و الطالب و المدرسة ألقتها د. شاهندا إبراهيم لطلبة مدرسة الخلفاء الراشدين الإعدادية بنين بإشراف فريال السيد.



كما نظمت مكتبة الأمل محاضرة بعنوان "الشائعات إفساد وتدمير للحياة" ألقاها المحاضر محسن الجوهرى بالمدرسة الثانوية الرياضية ببورسعيد بإشراف حنان معوض.



من ناحية أخري قام أطفال بيت ثقافة المنتزة بورفؤاد بعمل ورشة فنية لتصميم كروت معايدة بمناسبة عيد الأم وذلك بمدرسة العبور الابتدائية بإشراف منة الله نصر.



كما نفذ أطفال مكتبة تحسين الصحة ورشة أخري لرسوم الأطفال وعمل كروت معايدة للأم بإشراف أمل الجباس.