د. أحمد الصاوي: النبي عليه السلام وصاحبيه وفن حل الأزمات 4

تحدثنا في المقال السابق عن فن حل الأزمة الأمنية الداخلية عن طريق الدستور المدني الذي يساوي بين جميع المواطنين مسلمين وغير مسلمين ، وأن يكون رئيس الدولة هو الكبير الذي يرجع إليه الجميع ليكون حكم بين السلطات وكان هذا هو المحور الأول أما المحور الثاني لتحقيق الأمن يتمثل في الضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه العبث بأمن وأمان واستقرار الأوطان :

وهذا واضح من خلال مواجهة النبي عليه الصلاة والسلام لكل المحاولات التي قام بها أعداء دولة الإسلام حتى أن النبي العدنان كان لا يأمن على نفسه فرئيس الدولة مهدد بالاغتيال من أعداء الوطن حتى قال عليه السلام : من يحرسنا الليلة فقال رجل من الأنصار : أنا يا رسول الله ويسمع النبي في ذلك الوقت المتأزم غير الآمن صوتا خارج بيته فقال : من الرجل ؟ فقال : أنا سعد بن أبي وقاص جئت أحرصك الليلة يا رسول الله

فرئيس الدولة يجب أن يتم حراسته جيدا من أعداء الوطن ومن ثم قام النبي عليه السلام بالضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه زعزعة أمن واستقرار الأوطان ومن ثم واجه

أولا : المنافقون الطابور الخامس الذين يحاولون عن طريق عمالتهم لأعداء الوطن القيام بمحاولات لزعزعة أمن واستقرار المجتمع مثل محاولة عبدالله بن أبي بن سلول المنافق العميل تنفيذ ما أمره به أمية بن خلف ( الحرب بالوكالة ) عدو الوطن بأن يقتل النبي وأصحابه ويخرجهم من يثرب والا جاءه بجيش فقتله وهنا خاف رأس النفاق وهم بالقيام بعملية اغتيال جماعية للمسلمين وهم يصلون الجمعة ، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك يوم الخميس ، فذهب مسرعا بنفسه الى رأس النفاق ومعه وزيريه أبوبكر وعمر وخاطبه خطاب شديد اللهجة بقوله : أتقتلون أبناءكم بأيديكم ؟ فلم يرد ، فكررها النبي عليه السلام ثلاثا فلم يرد ، ثم قال له النبي عليه السلام : والله لن يفعل بكم أعدئكم ( يقصد تهديد المكيين ) أكثر مما تفعلونه بأنفسكم ، وكأني برسول الله يخاطب العملاء والخائنين الذين يحاربون بالوكالة عن أعداء الوطن فيقتلون أبنائهم بأيديهم من أجل حفنة دولارات ، فهؤلاء العملاء موجودون في كل زمان ومكان حتى في زمن النبي العدنان ، ولكن النبي واجههم بكل قوة وحزم فأثناهم عن جريمتهم التي كانوا يفكرون فيها فلم يقدموا عليها.



ثانيا : السرايا : وكانت طريقة مبتكرة من أوليات النبي الفكرية والسياسية يتعلم منها الساسة والرؤساء في كل زمان ومكان قامت على المبادرة والتحرك السريع لم يعرفه العرب قبل ذلك وهي فكرة لحل الأزمة الأمنية ، والاستعداد قبل وقوعها، والاهتمام بالمشكلة الأمنية ، والاستعداد قبل تفاقمها، وتتمثل الأزمة الأمنية في أن قرشا لو فكرت في عقد اتفاقيات مع القبائل المحيطة بدولة الإسلام لأصبحت مهددة لأمن واستقرار الأوطان ، ومن ثم أخذ النبي عليه السلام خطوة استباقية بعقد اتفاقيات صلح وأمان عن طريق السرايا



والسرايا التي أرسلها النبي عليه السلام كان عددها أكثر من مائة وأربعة عشر سرية كلها تحمل رايات بيضاء لا رسال رسالة لجميع القبائل أنها تحمل السلام لا الحرب وبهذا نرد على القائلين بأن السرايا كانت لتهديد الدول المجاورة أبدا هذا فهم خاطئ يردده المستشرقون ويعتمد عليها الارهابيون والمتطرفون فيسمون أنفسهم سرايا كسرية أبي دجانة ، وأبودجانة رضي الله عنه بريء منهم ومن أفعالهم ، فهم لا يفهمون حقيقة السرايا التي جعلها النبي لتحقيق السلام لا لزعزعة استقرار الأوطان فكان هدف السرايا :

1 ـ حماية حدود دولة الإسلام فكانت السرايا تجوب الشمال والجنوب والشرق والغرب ، لتحقيق الأمن الاستراتيجي لدولة النبي عليه السلام

2 ـ حماية الدولة بل والدول المجاورة من قطاع الطرق الذين يغيرون على القواقل التجارية ، فهل قيام الدول بحماية حدودها وحماية القوافل التجارية من قطاع الطرق في البر والبحر يعد حربا بالتأكيد لا بل جهد يتم شكر الدول التي تحمي القوافل التجارية فكيف نصف السرايا بأنها أداة حرب وهي للسلم من عهد النبي حتى وقتنا الحاضر فلولا السرايا التي تقوم بها الدول لما مرت سفينة من البحار أو المحيطات وصدق النبي عليه السلام حينما قال ( جعل رزقي تحت ظل سيفي ) فبالله عليكم لولا جيشنا العظيم وسرايانا العسكرية في المتوسط هل كان المصريون سيهنئون بحقل (ظهر) من المتربصين والطامعين فينا فرزقنا بفضل ربنا وتحت ظل سيف جيشنا فصدق رسولنا عليه السلام

3 ـ كانت السرايا لتدريب الصحابة على القيادة فكانت السرايا بمثابة تدريبات لفن القيادة فمائة وأربعة عشر سرية تستطيع تخريج مثلهم قادة ، هذا بالاضافة إلى تدريب الجنود فكانت السرايا بمثابة تدريبات عسكرية يطبقها جيوش العصر الحاضر في التدريبات المشتركة بين جيوش الدول الصديقة

4 ـ كانت السرايا تهدف لتوقيع الصلح مع الدول والقبائل المجاورة لدولة النبي عليه السلام فقد وقعت السرايا بتفويض من النبي عليه السلام أحد عشر اتفاقية صلح ، وبذلك قطع النبي عليه السلام الطريق على أعداء الدولة أن يسبقوه باتفاقيات مع تلك القبائل فيزعزعوا أمن واستقرار الدولة ، فتوقيع اتفاقيات السلام مع الدول المجاورة في البر والبحر يزرع الأمن والأمان ويحقق الرخاء للأوطان هكذا فعا النبي عليه السلام ، وينبغي أن يستفيد منه القادة والرؤساء في هذا الزمان في فن حل الأزمات

، فالسرايا كانت لتحقيق السلام والأمن والأمان ، ولكنه سلام الشجعان سلام الأقوياء ، ولذلك لم يحدث قتال الا في سرية واحدة فقط وكانت في شهر الله الحرام ، وأتى العتاب من القرآن في قول الرحيم الرحمن ( يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله واخراج أهله من أكبر عند الله )

ثالثا : اليهود من مواطني دولة الإسلام لماذا قتلهم النبي عليه السلام ، وأخرجهم من دولة الإسلام بعد أن كانوا مواطنين لهم كافة الحقوق وذلك لارتكابهم جريمة الخيانة العظمي ‘ ومحولتهم اغتيال رئيس الدولة ، وزعزعة أمن وأمان دولة الاسلام بتحالفهم مع أعداء الأوطان ، فقتلهم عليه السلام ، وأخرجهم من دولة الإسلام وهذا ما سنتعرف عليه في المقال القادم بمشيئة الله تعالى