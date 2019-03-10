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ثقافة

فعاليات ثقافية لتمكين المرأة بالغربية

الأحد 10/مارس/2019 - 09:01 م
صدى البلد
جمال الشرقاوي
تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة، تقديم أنشطتها الثقافية الفنية والثقافية بفرع ثقافة الغربية، حيث عقد بيت ثقافة الفريق سعد الدين الشاذلي محاضرة بعنوان "اتقان العمل" تناولت التأكيد على ضرورة اتقان العمل سواء كان في العبادات أو في الأعمال الدنيوية.

فيما احتفلت مكتبة سمنود الثقافية بذكرى ميلاد فنان الشعب سيد درويش، وذلك خلال ندوة تثقيفية بعنوان"سيد درويش... أبو المسرح الغنائي" تضمنت أهم المحطات الفنية في حياة "درويش" وكيف استطاع بأغانيه التأثير في الوجدان المصري ضد الاحتلال الانجليزي وهو الأمر الذي قيل أنه كان سببا في وفاته مسموما.

وعقدت مكتبة ابيار الثقافية محاضرة بعنوان "مشروع تمكين المرأة والحد من الفقر" وتناولت التأكيد على الدور الكبير للمرأة في بناء المجتمع، والمساهمة في التغيير الإقتصادي والإجتماعي للأسرة عن طريق بناء قدراتها واعدادها لمواجهة سوق العمل.

وأقام نادي المرأة بقصر ثقافة المحلة الكبرى دورة تدريبية لتعليم التفصيل لمجموعة من السيدات، تعرفن خلالها على طريقة قص الباترون، وأهم الأدوات اللازمة في التفصيل.

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