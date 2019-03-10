رفع درجة الاستعداد لمواجهة التغيرات المناخية والتقلبات الجوية بالوادي الجديد

قرر محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المديريات والوحدات المحلية، تحسبا للتغييرات المناخية والتقلبات الجوية.



وأكد في بيان اليوم الأحد، استمرار تفعيل غرفة العمليات والأزمات والكوارث؛ للتعامل مع الأحداث الطارئة حين حدوثها، مشددا على جميع الوحدات المحلية ومديرية الري بالمتابعة المستمرة.



كما رفعت المستشفيات والوحدات الصحية ونقاط الإسعاف، حالة الطوارئ؛ تحسبا لوقوع حوادث مرورية أو سقوط أشجار جراء الرياح التي تشهدها المحافظة خلال تلك الفترة.