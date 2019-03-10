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والد شهيد كرم القواديس: راض بقضاء الله وابنى مش خسارة في مصر.. صور

الأحد 10/مارس/2019 - 08:32 م
الشهيد أسامه فراج
الشهيد أسامه فراج
محمد عبد الحليم
الشهيد أسامة فراج محمد أحمد موسى "صف ضابط مطوع" 22 عاما، ابن قرية الزيتون التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بني سويف ، استشهد في الخامس عشر من أكتوبر 2017 في كمين كرم القواديس بالشيخ زويد بسيناء.

"صدى البلد" التقى والد الشهيد فور عودته من احتفالات رئاسة الجمهورية بيوم الشهيد والذي قال لدى 7 أبناء بما فيهم الشهيد أكبرهم أشرف موظف إداري بالجامعة، هانم مدرسة، خالد صف ضابط، ثم الشهيد أسامة موسى طالب بكلية التربية ، حسن طالب بالثانوية ، وحسين طالب ثانوي، وحسين كان الوسط بين إخوته وأنا راض بقضاء الله وقدره وهو حي يرزق عند الله ومش خسارة في مصر .

وقال شقيقه الأكبر، إن أسامة، كان معروفا بطيب الخلق والكرم والرجولة بين أصدقائه وجيرانه وكان يداوم على الصلاة في موعدها ويصل رحمه، خاصة في الأعياد والمناسبات.. منهم لله ربنا ينتقم منهم اللى بيعملوا كده في ولادنا".

وطالب أشرف من القيادة السياسية رحمة بوالده تكريم والده من الرئيس أسوة بباقي الشهداء خاصة وأن الأسرة تلقت دعوة من إدارة الشئون المعنوية للتكريم ولكن من شدة الزحام لم يتمكنوا من الدخول ومقابلة الرئيس.
والد شهيد كرم القواديس: راض بقضاء الله وابنى مش خسارة في مصر.. صور
والد شهيد كرم القواديس: راض بقضاء الله وابنى مش خسارة في مصر.. صور
والد شهيد كرم القواديس: راض بقضاء الله وابنى مش خسارة في مصر.. صور
والد شهيد كرم القواديس: راض بقضاء الله وابنى مش خسارة في مصر.. صور
والد شهيد كرم القواديس: راض بقضاء الله وابنى مش خسارة في مصر.. صور
والد شهيد كرم القواديس: راض بقضاء الله وابنى مش خسارة في مصر.. صور
والد شهيد كرم القواديس: راض بقضاء الله وابنى مش خسارة في مصر.. صور
والد شهيد كرم القواديس: راض بقضاء الله وابنى مش خسارة في مصر.. صور
والد شهيد كرم القواديس: راض بقضاء الله وابنى مش خسارة في مصر.. صور
والد شهيد كرم القواديس: راض بقضاء الله وابنى مش خسارة في مصر.. صور

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