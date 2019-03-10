ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

ألسن عين شمس: استخدام التكنولوجيا من المتطلبات الأساسية للقطاع التعليمي

الأحد 10/مارس/2019 - 08:20 م
صدى البلد
عمرو ممدوح
افتتحت د. رحاب عبد السلام الأستاذ المساعد بقسم اللغة الإسبانية ورئيس لجنة المختبرات والأجهزة العلمية التابعة لقطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية الألسن جامعة عين شمس فعاليات ورشة العمل التي نظمتها اللجنة بعنوان "استخدام الذخائر اللغوية في تدريس اللغات الأجنبية".

وأكدت د. رحاب عبد السلام، أن استخدام التكنولوجيا الحديثة أصبح من المتطلبات الأساسية للعمل في القطاع التعليمي، وتماشيا مع المستجدات المطروحة علي الساحة العالمية أدركت كلية الألسن مدي أهمية مواكبة تلك التطورات في تعليم اللغات الأجنبية.

من جانبها أوضحت الدكتورة رانيا الصباغ، أن علم الذخائر اللغوية يعد أحد المنهجيات التى تمهد لدراسة اللغة بشكل موضوعى مكانة متقدمة فى حقل اللسانيات الحديثة. 

وقد استُثمرت منهجية الذخائر اللغوية فى الأبحاث اللغوية التى تخدم علم اللغة التطبيقى بأفرعه المختلفة وفى مقدمتها اللغويات الحاسوبية، وصناعة المعاجم، وعلم المصطلح، وتعليم اللغات لأهلها أو للأجانب، والترجمة تعليما وممارسة، وما إلى ذلك.

يذكر أن هذا العلم قد نما وتطور تحت مظلة علم اللغة الحاسوب، مضيفة أن برامج الذخائر اللغوية تحتوي علي مصادر الكلمات ومعانيها و تساعد على تحديد المتلازمات اللفظية للكلمات،بالاضافة الي معرفة السياقات المختلفة المحتملة للكلمة ومشتقاتها بهدف تعليم الطلاب الكلمات التي تناسب السياق بشكل دقيق.

ترشيحاتنا

بيان عاجل للحكومة حول أسباب إقالة مدير معهد القلب

شاهد.. صور مأساوية لحادث تحطم الطائرة الأثيوبية

ليفربول محمد صلاح يضرب شباك بيرنلي برباعية في الدوري الإنجليزي.. فيديو

ترتيب الدوري الإنجليزي عقب فوز ليفربول محمد صلاح على بيرنلي برباعية

أسعار الذهب بختام اليوم الأحد 10 مارس 2019

فأر يدمر حياة أسرة بالمنوفية.. الأم حاولت اصطياده بالسم فمات أطفالها الثلاثة

شاهد الآن .. بث مباشر مباراة الزمالك وجورماهيا في الكونفدرالية

أول صور من موقع تحطم الطائرة الإثيوبية المنكوبة

قرد بدرجة لص.. حاول سرقة حقيبة سائح في الصين

شاهد .. لحظة تحرك موكب بوتفليقة من مستشفى جنيف إلى المطار

بعد ترقيته إلى رتبة فريق.. تعرف على تعهدات كامل الوزير أمام السيسي

رسميا.. مجدى عبد الغنى رئيسا للجنة الاستادات والملاعب بأمم إفريقيا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أبرز تصريحات الرئيس السيسي في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة

والد شهيد كرم القواديس: راض بقضاء الله وابنى مش خسارة في مصر.. صور

شاهد .. السيسي يقبل يد أم شهيد ويحضن أبناءه

لاعبو الزمالك يداعبون بعض على فيسبوك قبل المواجهة المصيرية بالكونفدرالية

تارا عماد تخضع لجلسة تصوير جديدة .. صور

فيديو

أحمد موسى: السيسي كشف جزءا من أسرار ما حدث منذ يناير 2011 حتى الآن
تعرف على مفاجأة إيناس الدغيدي وإلهام شاهين في عيد ميلاد يسرا.. فيديو
إسلام شيبسي.. عازف أورج مصري عرفت أصابعه العالمية .. فيديو وصور
شاهد الآن .. بث مباشر مباراة الزمالك وجورماهيا في الكونفدرالية
على غزلان وشيماء مغربي يطرحان أغنية قتل عمد .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟