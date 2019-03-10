ألسن عين شمس: استخدام التكنولوجيا من المتطلبات الأساسية للقطاع التعليمي

افتتحت د. رحاب عبد السلام الأستاذ المساعد بقسم اللغة الإسبانية ورئيس لجنة المختبرات والأجهزة العلمية التابعة لقطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية الألسن جامعة عين شمس فعاليات ورشة العمل التي نظمتها اللجنة بعنوان "استخدام الذخائر اللغوية في تدريس اللغات الأجنبية".





وأكدت د. رحاب عبد السلام، أن استخدام التكنولوجيا الحديثة أصبح من المتطلبات الأساسية للعمل في القطاع التعليمي، وتماشيا مع المستجدات المطروحة علي الساحة العالمية أدركت كلية الألسن مدي أهمية مواكبة تلك التطورات في تعليم اللغات الأجنبية .





من جانبها أوضحت الدكتورة رانيا الصباغ، أن علم الذخائر اللغوية يعد أحد المنهجيات التى تمهد لدراسة اللغة بشكل موضوعى مكانة متقدمة فى حقل اللسانيات الحديثة.





وقد استُثمرت منهجية الذخائر اللغوية فى الأبحاث اللغوية التى تخدم علم اللغة التطبيقى بأفرعه المختلفة وفى مقدمتها اللغويات الحاسوبية، وصناعة المعاجم، وعلم المصطلح، وتعليم اللغات لأهلها أو للأجانب، والترجمة تعليما وممارسة، وما إلى ذلك.



