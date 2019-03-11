خلاف ونزاع تشريعي بين الحكومة والبرلمان بقانون الجامعات التكنولوجية.. صلاحيات موسعة للائحة التنفيذية بالمادة الثانية.. عبد العال: المادة دى بتقول للبرلمان اقفل وشفلك شغلانة غير التشريع

البرلمان يوافق على مشروع قانون الجامعات التكنولوجية عدا المادة الثانية

عبد العال: إنقاذ ما تبقى من التعليم الفنى وربطه بسوق العمل

وزير التعليم العالى: استحداث مسار متكامل للتعليم والتدريب التكنولوجى





انتهى مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، من مناقشة مواد قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية فيما عدا المادة الثانية لإعادة الصياغة، بالتنسيق بين الحكومة ولجنة التعليم، ومن ثم تم تأجيل الموافقة علي المجموع لحين حسم هذا الخلاف.





جاء ذلك الأحد، حيث تنص المادة الثانية من المشروع: "تتولى اللائحة التنفيذية لهذا القانون وضع الإطار العام لتنفيذ أحكامه، وتنظم على الأخص المسائل الآتية: نظام العمل بالجامعات التكنولوجية التطبيقية، إجراءات وشروط وضوابط تعيين عمداء الكليات التكنولوجية التطبيقية ورؤساء مجالس الأقسام، الأحكام المنظمة للموارد البشرية فيما يخص إجراءات وشروط تعيين وترقية، وتأديب وإنهاء الخدمة، والمعاملة المالية، وسائر شئون الوظيفة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، شئون التعليم والطلاب، وشئون الدراسات العليا، الشئون الفنية والمالية والإدارية وغيرها مما يتعلق بتنظيم نشاط الجامعات التكنولوجية التطبيقية، تحديد المصروفات الدراسية، ويجوز تحديدها بالنسبة للطلاب الوافدين بإحدى العملات الأجنبية.





وجاء التأجيل فى ضوء الإشارة من قبل عدد من النواب، إلى عدم دستوريتها، كونها تتعارض مع دور البرلمان الأصيل فى التشريع، التى حددها الدستور فى المادة 201، بمنح اللائحة التنفيذية اختصاصات من دور البرلمان فى التشريع، حيث قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إن اللوائح التنفيذية خاصة بتنفيذ القوانين، وإن هذه المادة بها نوع من اللبس، كون فقراتها تلغى المادة 201 من الدستور إلغاءًا صريحًا، متابعًا: "هناك فرق بين إنشاء المرفق العام، وإدارة المرفق العام، المادة دى بتقول للبرلمان اقفل وشفلك شغلانة غير التشريع، ولا يجوز لمجلس النواب أن يترك اختصاصاته التشريعية، ولا نملك التخلى عنه"، وقرر البرلمان فى النهاية، إرجاء التصويت على المادة، وأعادها للنقاش مرة أخرى للجنة التعليم والبحث العلمى، بحضور الوزير.





في سياق آخر أشاد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء الجامعات التكنولوجية، ووصفه بأنه "إنقاذ لما تبقى من التعليم الفنى وربطه بسوق العمل".





وردا على سؤال لأحد النواب، عن سبب عدم التعديل على قانون تنظيم الجامعات أو قانون الجامعات الخاصة بدلا من إفراد قانون جديد للجامعات التكنولوجية، قال رئيس المجلس: "هذا المسار يتفق مع كل المسارات التى اتخذتها الدول الأخرى، يتعلق بتعليم فنى فقط، وكنا نسير فيه خلال فترة الستينات لكن للأسف لم يكتمل، ولكن أن تعلمون أن الذين أداروا السد العالى هم خريجو المدارس الفنية، وأيضا شركة الحديد والصلب وكلها كانت مبنية على خريجى المدارس الفنية"، وتابع "عبد العال": "ماذا حصل للتعليم الفني؟..ربما تكون هذه الجامعة إنقاذا لما تبقى من التعليم الفنى وخريجيه".





من جانبه شدد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، على أهمية قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية لاستيعاب خريجى التعليم الفنى الحاصلين على دبلومات فنية متوسطة، ليحصلوا على شهادات جامعية ويكونوا مؤهلين لسوق العمل.





وقال "عبد الغفار"، يستهدف استحداث مسار متكامل للتعليم والتدريب التكنولوجى مواز لمسار التعليم الأكاديمى يحصل خريجوه على درجات جامعية في مراحل الدبلوم فوق المتوسط والبكالوريوس والدراسات العليا، وتطبيق واستغلال التكنولوجيا لما فيها صالح المجتمع، وتأهيل الخريجين من التعليم الثانوى العام والفنى لتلبية احتياجات سوق العمل.





وأوضح عبد الغفار، أنه هذا القانون يتيح إعطاء شهادات جامعية لطلاب التعليم الفنى ، لا يوفرها قانونا تنظيم الجامعات والجامعات الخاصة، وهذا القانون يتيح استيعاب الدبلومات المهنية من المدارس الصناعية والتجارية الفنية نظام الـ3 سنوات، ويسمح بحصولهم على دبلومة ليكون الخريجين مؤهلين لسوق العمل، وبالتالى فيه مرونة وحركة غير موجودة فى قانون الجامعات الخاصة وقانون تنظيم الجامعات.





وقال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تعقيبًا على تساؤل الدكتور على عبد العال حول ما إذا كان هناك إلزام بالتدريب في المصانع، بقوله إن نظام التدريب يمثل 60% في المصانع والمعامل من برنامج عمل هذه الجامعات مقابل 40% نظرى.





وأضاف عبد الغفار، أنه تم وضع حجر الأساس لـ10 جامعات تكنولوجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، على أن يبدأ الدراسة فيها عام 2020، لافتًا إلى أن شرطهم الأساسى أثناء الإتفاق وجود وضوح في التعاون بين المصانع المشتركة وتم وضع ذلك في الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين.





وانتهى المجلس إلى حذف تعريف " التكنولوجيون" بعدما شهد الأبقاء عليها جدلأً حيث رأى بعض النواب أنها تزيد، واتفق رئيس البرلمان، قائلًا: التكنولوجى لو قصرناه على خريجى هذه الجامعات، فسوف يصطدم مع بعض التكنولوجين الذين يتخذون من التكنولوجيا حرفة وليسوا خريجي هذه الجامعات، وهناك أسماء لامعة في هذا الصدد"، وأكد رئيس النواب أهمية الفنيين مشيرًا إلى أن ألمانيا حققت نهضتها بفضل التعليم الفنى.





ويأتى مشروع القانون فى ضوء حرص الدولة على استحداث مسار تعليمى جديد متكامل للتعليم والتدريب التطبيقى والتكنولوجى مواز لمسار التعليم الأكاديمى لتلبية احتياجات سوق العمل من الفنيين والتكنولوجيين والتقنيين الذين يمتلكون معارف ومهارات فى التفكير والابتكار الفني والتكنولوجي المقترن بإمكانية استخدام التكنولوجيا المتقدمة، وجاء مشروع القانون المعروض من أجل إعادة تغيير النظرة المجتمعية لخريجى التعليم الفنى ورفع مستوى الطلاب الملتحقين به خلال الفترة القادمة.





وأوضحت الحكومة ،وفقا لتقرير لجنة التعليم، أن هذا القانون يأتى فى ضوء النظر للتعليم الفنى بصفه أحد الأركان المؤثرة فى المنظومة التعليمية لدى الدولة بالتحول إلى التعليم التكنولوجى فى ظل التطور الذى تشهده مصر بمجال الصناعة، فقد رؤى إنشاء جامعات تكنولوجية تسمح بإعداد تكنولوجيين تتوافر لديهم القدرة على الاستمرار في التعليم والتحول المرن بين التخصصات، بالإضافة إلى إمكانية الالتحاق بسوق العمل والعودة إلى الدراسة بعد تلقى التدريب والممارسة العملية المناسبة لسد الفجوة الموجودة في سوق العمل بعدد من القطاعات، والحاجة لخريجين فنيين مؤهلين في الفترة القادمة لتحقيق النهضة الاقتصادية المرجوة.



