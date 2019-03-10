ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

بين الناس

مواطن يشكو من انتشار القمامة بالخصوص.. صور

الأحد 10/مارس/2019 - 10:31 م
صدى البلد
كريم ناصر
بعث القارئ فؤاد أحمد، أحد قراء موقع "صدى البلد" الإخبارى برسالة عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع يشكو فيها من انتشار الروائح الكريهة وتعطل المرور يوميا بمنطقة الخصوص من ناحية المرج.

واشتكى "فؤاد"، من انتشار الروائح الكريهة والحشرات الضارة الناتجة عن تراكم أكوام القمامة بمنطقة الخصوص خاصة على مطلع كوبرى الخصوص المؤدى الى عزبة النخل وامام معهد العباسية بحي المرج، ما يعيق حركة المرور يوميا ، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ الحى عدة مرات ولكن بلا رد. 

وطالب القارئ من المسؤولين بسرعة التعامل مع الامر لتسهيل حركة المرور بالشارع.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
مواطن يشكو من انتشار القمامة بالخصوص.. صور
مواطن يشكو من انتشار القمامة بالخصوص.. صور
مواطن يشكو من انتشار القمامة بالخصوص.. صور
مواطن يشكو من انتشار القمامة بالخصوص.. صور
مواطن يشكو من انتشار القمامة بالخصوص.. صور
مواطن يشكو من انتشار القمامة بالخصوص.. صور
مواطن يشكو من انتشار القمامة بالخصوص.. صور
مواطن يشكو من انتشار القمامة بالخصوص.. صور
مواطن يشكو من انتشار القمامة بالخصوص.. صور
مواطن يشكو من انتشار القمامة بالخصوص.. صور

ترشيحاتنا

ليفربول محمد صلاح يضرب شباك بيرنلي برباعية في الدوري الإنجليزي.. فيديو

أرسنال يهزم مانشستر يونايتد بهدفين.. وأوباميانج يتساوى مع محمد صلاح ..فيديو

الصحة النفسية تزف بشرى سارة لمتعاطي المخدرات قبل فصلهم ..فيديو

تراجع أسعار الدولار والعملات في ختام تعاملات اليوم

تعليق ناري من كلوب عن أداء محمد صلاح في مواجهة ليفربول أمام بيرنلي

رسميا.. مجدى عبد الغنى رئيسا للجنة الاستادات والملاعب بأمم إفريقيا

الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة تشهده البلاد .. فيديو

شاهد .. لحظة تحرك موكب بوتفليقة من مستشفى جنيف إلى المطار

نيزك يضرب الأرض غدا .. حدث مروع قد يتحول لكارثة للملايين

أحمد مجاهد يتولى منصب المنسق العام لبطولة أمم أفريقيا

الزمالك يتألق ويتقدم على جورماهيا بثنائية في شوط أول مثير.. فيديو

ساعات الموت والرعب داخل طائرة تركية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

12 تصريحا مثيرا لـ سلمى حايك في أحدث حواراتها: أخفيت عن زوجي تهديدات هارفي واينشتاين لي بالقتل.. إنجابي في عمر متأخر أفضل قرار.. ولم أخضع لأي عملية تجميل ..صور

ظهور نادر لزوج ووالدة يسرا فى الاحتفال بعيد ميلادها .. صور

شاهد.. أبرز تصريحات الرئيس السيسي في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة

والد شهيد كرم القواديس: راض بقضاء الله وابنى مش خسارة في مصر.. صور

شاهد .. السيسي يقبل يد أم شهيد ويحضن أبناءه

فيديو

فيديوجراف.. رسائل الرئيس السيسي في يوم الشهيد
الزمالك يهدر جملة أهداف أمام جورماهيا بعد مرور 75 دقيقة .. فيديو
أحمد موسى: السيسي كشف جزءا من أسرار ما حدث منذ يناير 2011 حتى الآن
تعرف على مفاجأة إيناس الدغيدي وإلهام شاهين في عيد ميلاد يسرا.. فيديو
إسلام شيبسي.. عازف أورج مصري عرفت أصابعه العالمية .. فيديو وصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟