مواطن يشكو من انتشار القمامة بالخصوص.. صور

بعث القارئ فؤاد أحمد، أحد قراء موقع "صدى البلد" الإخبارى برسالة عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع يشكو فيها من انتشار الروائح الكريهة وتعطل المرور يوميا بمنطقة الخصوص من ناحية المرج.



واشتكى "فؤاد"، من انتشار الروائح الكريهة والحشرات الضارة الناتجة عن تراكم أكوام القمامة بمنطقة الخصوص خاصة على مطلع كوبرى الخصوص المؤدى الى عزبة النخل وامام معهد العباسية بحي المرج، ما يعيق حركة المرور يوميا ، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ الحى عدة مرات ولكن بلا رد.



وطالب القارئ من المسؤولين بسرعة التعامل مع الامر لتسهيل حركة المرور بالشارع.



ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.