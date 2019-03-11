جامعة بنها تطلق قافلة بيطرية مجانية في شبلنجة.. اليوم

تنظم كلية الطب البيطرى بجامعة بنها اليوم الإثنين، قافلة بيطرية مجانية بقرية شبلنجة فى إطار الدور الخدمى لخدمة المجتمع.



وتنطلق القافلة تحت رعاية الدكتور حسين المغربى القائم بأعمال رئيس الجامعة والدكتور محمد محمدى غانم عميد الكلية ويشارك فيها الأطباء وأساتذة الكلية وعدد من الطلاب.



وقال الدكتور ياسر فؤاد وكيل لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إن القافلة تستهدف الكشف على الحيوانات والطيور وصرف العلاج بالمجان.

