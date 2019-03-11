ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

جامعة بنها تطلق قافلة بيطرية مجانية في شبلنجة.. اليوم

الإثنين 11/مارس/2019 - 01:00 ص
جامعة بنها تطلق قافلة
جامعة بنها تطلق قافلة بيطرية مجانية بشبلنجة
إبراهيم الهوارى
تنظم كلية الطب البيطرى بجامعة بنها اليوم الإثنين، قافلة بيطرية مجانية بقرية شبلنجة فى إطار الدور الخدمى لخدمة المجتمع.

وتنطلق القافلة تحت رعاية الدكتور حسين المغربى القائم بأعمال رئيس الجامعة والدكتور محمد محمدى غانم عميد الكلية ويشارك فيها الأطباء وأساتذة الكلية وعدد من الطلاب.

وقال الدكتور ياسر فؤاد وكيل لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إن القافلة تستهدف الكشف على الحيوانات والطيور وصرف العلاج بالمجان.

ترشيحاتنا

قناة العربية تكشف المتورطين في فضيحة مونديال قطر

أديب معلقا على فرح هندي تكلف 100 مليون: أكيد عمرو دياب مش فاضي

12 تصريحا مثيرا لـ سلمى حايك في أحدث حواراتها: أخفيت عن زوجي تهديدات هارفي واينشتاين لي بالقتل.. إنجابي في عمر متأخر أفضل قرار.. ولم أخضع لأي عملية تجميل ..صور

أخبار النادي الأهلي الأحد 10-3-2019

عمرو أديب يكشف حقيقة تعرض الزعيم عادل إمام لأزمة صحية

رجل يختفي عن أسرته بـ ماليزيا لمدة شهر بسبب لعبة PUBG.. فيديو

كشف هوية أحد ضحايا الطائرة الإثيوبية المنكوبة من المصريين .. صور

حل سحرى لجرثومة المعدة .. لن تتوقعه

ترتيب مجموعة الزمالك بعد الفوز على جورماهيا برباعية في الكونفدرالية

شاب ينتحر شنقا بسلك إنترنت داخل مسكنه بشبرا الخيمة

بالأرقام.. كل منافسيك تخطوك يا صلاح

الزمالك على القمة .. يهزم جورماهيا برباعية في الكونفدرالية.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السلم الخفي .. قطعتان أثريتان تكشفان سر أبو الهول .. صور

12 تصريحا مثيرا لـ سلمى حايك في أحدث حواراتها: أخفيت عن زوجي تهديدات هارفي واينشتاين لي بالقتل.. إنجابي في عمر متأخر أفضل قرار.. ولم أخضع لأي عملية تجميل ..صور

ظهور نادر لزوج ووالدة يسرا فى الاحتفال بعيد ميلادها .. صور

شاهد.. أبرز تصريحات الرئيس السيسي في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة

والد شهيد كرم القواديس: راض بقضاء الله وابنى مش خسارة في مصر.. صور

فيديو

مدرب شبيبة الساورة يتحدث عن مواجهة الأهلي الحاسمة.. فيديو
مجدي عبد الغني يلمح لبناء استاد جديد في بورسعيد.. فيديو
مدرب منتخب مصر: عبد الله السعيد لا يناسب خطة الفراعنة.. فيديو
اتحاد الكرة يتلقى شكوى من الزمالك ضد سيد عبد الحفيظ .. فيديو
سمير فرج: نجحت في تعطيل دخول القذافي مصر أسطول من 70 سيارة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟