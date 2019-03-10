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رياضة

الصفاقسي يعبر النجم الساحلي.. وتعادل إيجابي في باقي لقاءات الكونفدرالية

الأحد 10/مارس/2019 - 08:12 م
صدى البلد
عمر سلامة
فاز الصفاقسى على النجم الساحلى فى لقاء تونسى خالص خلال الجولة الخامسة بدور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية بهدفين مقابل هدف.

وتعادل ساليتاس البوركينى مع مضيفه إينوجو رينجرز النيجيرى بهدف لكل فريق بالجولة الخامسة بدور المجموعات فى الكونفدرالية الأفريقية.

وبنفس النتيجة تعادل أشانتى كوتوكو الغانى مع الهلال السودانى بهدف لكل فريق،  بالجولة الخامسة بدور المجموعات فى الكونفدرالية الأفريقية.

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