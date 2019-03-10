الصفاقسي يعبر النجم الساحلي.. وتعادل إيجابي في باقي لقاءات الكونفدرالية

فاز الصفاقسى على النجم الساحلى فى لقاء تونسى خالص خلال الجولة الخامسة بدور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية بهدفين مقابل هدف.



وتعادل ساليتاس البوركينى مع مضيفه إينوجو رينجرز النيجيرى بهدف لكل فريق بالجولة الخامسة بدور المجموعات فى الكونفدرالية الأفريقية.



وبنفس النتيجة تعادل أشانتى كوتوكو الغانى مع الهلال السودانى بهدف لكل فريق، بالجولة الخامسة بدور المجموعات فى الكونفدرالية الأفريقية.