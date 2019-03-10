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تعليم

ألسن عين شمس تنظم ورشة عمل حول متطلبات سوق العمل

الأحد 10/مارس/2019 - 08:21 م
صدى البلد
عمرو ممدوح
افتتحت د.علا عادل وكيل كلية الألسن بجامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، فعاليات ورشة العمل التى نظمها القطاع بالتعاون مع شركة فودافون بعنوان "متطلبات و آليات سوق العمل"، في اطار خطة القطاع للتدريب المهني للطلاب والخريجين لأقسام اللغة الإنجليزية والإسبانية و الألمانية ، تحت رعاية د.منى فؤاد عميد الكلية.

وأكدت وكيل الكلية، خلال كلمتها أن ورشة العمل تأتى فى إطار الاستعدادات لتنظيم ملتقى التوظيف و التدريب السنوى الذي سيقام يوم الثلاثاء الموافق 19 من مارس الجاري ، مشيرة إلى أن القطاع يعتمد خلال خطته على فتح آفاق العمل أمام الخريجين و العمل على سد الفجوة بين الحياة الأكاديمية و الحياة العملية ؛ من خلال استضافة المتخصصين فى سوق العمل لشرح الآليات و المتطلبات الواجب توافرها فى الخريجين لسوق العمل.

وأوضحت أن التعاون الفعال بين الكلية و قطاعات المجتمع المدنى تأتى بثمارها من خلال الوقوف على أهم البرامج التى يحتاجها سوق العمل وإدراجها بالمتطلبات التعليمية بالكلية بهدف خلق خريج قادر على المنافسة فى سوق العمل بكفاءة .

وخلال ورشة العمل استعرض فريق عمل شركة فودافون للحضور الأقسام المختلفة بالشركة وأهم ما يجب أن يتوافر فى الخريج للالتحاق بالعمل بها، كذلك أشار فريق العمل إلى آليات الترقيات بالشركة فى المناصب المختلفة و التى تتم من خلال إجراء اختبارات قبول للعاملين بالشركة وليس بالأقدمية كما هو الحال فى بعض المجالات الأخري .

وتناولت أيضًا ورشة العمل المجالات التى توفرها الشركة للعاملين بها و الدورات التدريبية التى تتيحها للعاملين بها بهدف الارتقاء بالموظف و خلق كوادر إدارية و فنية متخصصة على أعلى مستوى من الكفاءة ، و شهدت ورشة العمل تفاعلا من الحضور و عددا من الاستفسارات التى أجاب عنها فريق عمل شركة فودافون .

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