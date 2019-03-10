أحمد موسى: لقطة مصافحة الرئيس لوالدة الشهيدين ليست عادية.. فيديو

أشاد الإعلامى أحمد موسى، بمصافحة الرئيس عبدالفتاح السيسى لوالدة شهيدين من أبطال القوات المسلحة، وتقبيل يدها خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، التى عقدت اليوم بمناسبة الاحتفال بـ"يوم الشهيد".





وتابع "موسى" خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،: "دى لقطة مش عادية مش بنشوفها فى أى مكان، موضحا: "هذه اللقطة تنم عن تواضع كبير لدى الرئيس السيسى، لقطة كلها إنسانية وحب".





ولبى الرئيس السيسى طلب السيدة وانتقل إلى مقعدها، ثم صافحها وقبل يدها، وسط تصفيق حار من الحضور.





وسلم الرئيس السيسى والدة الشهيدين هدية تذكارية، تكريمًا لها، ودار حوار بينهما.