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رياضة

أحمد مجاهد يتولى منصب المنسق العام لبطولة أمم أفريقيا

الأحد 10/مارس/2019 - 08:18 م
صدى البلد
يسرى غازى
علم "صدى البلد" من مصادر مطلعة فى اتحاد الكرة أن مجلس إدارة الاتحاد أسند إلى المهندس أحمد مجاهد عضو الجبلاية منصب المنسق العام لبطولة أمم أفريقيا.

وأفاد المصدر ذاته أن اللجنة المنظمة للبطولة برئاسة المهندس هانى أبوريدة اختارت أحمد مجاهد لمنصب المنسق العام للبطولة الأفريقية استنادا إلى خبراته الإدارية.

ولفت إلى أن مجلس الإدارة اتخذ القرار على هامش الاجتماع الودى الاخير لمجلس الإدارة والذي عقد أمس السبت.

وكان مجلس الجبلاية اختار مجدى عبدالغنى لرئاسة لجنة الملاعب والاستادات فى أمم أفريقيا.

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أحمد مجاهد يتولى منصب المنسق العام لبطولة أمم أفريقيا

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