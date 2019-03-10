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خالد أبو بكر: كتير منا لازم يخجلوا من أنفسهم أمام أهالي الشهداء.. فيديو

الأحد 10/مارس/2019 - 09:57 م
صدى البلد
أيمن سيد
قال الإعلامي خالد أبو بكر، إن الندوة التثقيفية الثلاثين للقوات المسلحة، التي جاءت احتفالا بـ "يوم الشهيد" كانت مخالفة للبروتوكولات، حيث أن أهالى الشهداء مسموح لهم بكل شيء.

وأضاف أبو بكر ، خلال برنامجه " الحياة اليوم"، ان أهالي الشهداء لم يطلبون شيئا لأنفسهم من الرئيس السيسي على الرغم من انهم امام الرئيس وتنفيذ ما يريدون بسهولة.

وتابع : الكثير منا يجب أن "يتكسفوا على دمهم" حيث المرتشون ومتعاطى المخدرات فى مقابل أهالي الشهداء.

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