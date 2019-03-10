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برلمان

أبو العز مديرا للمركز الإعلامي لحزب الوفد

الأحد 10/مارس/2019 - 09:50 م
صدى البلد
معتز الخصوصى
أصدر المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد،  قرارا بتعيين الكاتب الصحفي سامي أبو العز مدير تحرير الوفد، مديرا للمركز الإعلامي للحزب اعتبارا من اليوم الأحد، 10 مارس.

يذكر أن سامي أبو العز يعمل في صحيفة الوفد منذ عام 1990 تقلد خلالها العديد من المناصب بالجريدة حتى أصبح مديرا لتحرير بوابة الوفد.

عمل «أبو العز» عدة سنوات في دولة الإمارات العربية شارك خلالها في تأسيس صحيفتي أخبار العرب والإمارات اليوم، وعمل في صحيفة الاتحاد ومستشارا إعلاميا لحكومة دبي.

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