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برلمان

أمانة المحافظين بالغربية تفتح مقرات الحزب لحملة 100 مليون صحة

الأحد 10/مارس/2019 - 10:00 م
صدى البلد
معتز الخصوصى
قال صبرى جاد، أمين حزب المحافظين بمحافظة الغربية، إن الحزب فتح مقراته بالغربية لمديريات الصحة للمشاركة فى المرحلة الثالثة لحملة 100 مليون صحة دعماَ منه لجهود الدولة المبذولة فى القضاء على فيروس سى والأمراض غير السارية.

وأشار جاد فى بيان صحفى له إلى أن فيروس سى إذا لم يتم اكتشافه فى المراحل الأولى فإنه سيكلف الدولة والمريض مصاريف باهظة فى علاجه، كما أن أمراض السكر والضغط والسمنة إذا لم يتم اكتشافها فى بداية الأمر فإنها تمثل طامة كبرى على المريض والدولة.

يذكر أن المجلس التنفيذي في اجتماعه الأخير وافق على فتح مقرات أمانات الحزب لمديريات الصحة للمشاركة فى المرحلة الثانية لحملة 100 مليون صحه من منطلق المشاركة المجتمعية.

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