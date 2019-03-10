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ثقافة

قافلة ثقافية لاكتشاف المواهب بثقافة أسيوط

الأحد 10/مارس/2019 - 09:56 م
صدى البلد
جمال الشرقاوي
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، مجموعة متنوعة من اﻷنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة أسيوط، حيث نظم نادي أدب قصر ثقافة أسيوط قافلة ثقافية فنية بمدرسة عبد العزيز يوسف الإعدادية بحضور مبدعي وفناني أسيوط ومنهم المسرحي والأديب نعيم الأسيوطي والقاص الأديب عاطف العزازي والشاعرة سامية ربيع والفنان أحمد أسامة شريت والفنانة منال صموئيل، للاستماع إلى مجموعة من المواهب في الشعر والقصة القصيرة من الطلاب والإلقاء الشعرى ومواهب الغناء و العزف الموسيقي.

كما عقدت محاضرة تثقيفية بعنوان "الدين المعاملة" وألقت الشاعرة سامية ربيع بعض قصائدها ثم تم الاستماع إلى عرض لمسرح العرائس قدمته بعض طالبات المدرسة واختتم اللقاء بتكريم الأدباء والشعراء أعضاء القافلة الثقافية والطلاب المتميزين. واستقبل قصر ثقافة أسيوط طلاب مدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية حيث تفقد الأطفال قاعة الأنشطة والمكتبة واستمتع بعضهم بقراءة القصص القصيرة، كما تم عرض فيلم تسجيلي بعنوان اسرار الويب المظلم بنادى تكنولوجيا المعلومات بقصر ثقافة أسيوط.

كما التقت مجموعة من الأدباء والشعراء بمحافظة أسيوط فى اللقاء الأسبوعي لنادي أدب أسيوط، حيث قدم الأدباء بعض القصائد الشعرية التى تنوعت ما بين شعر العامية والفصحى و مناقشات الأعضاء.

واختتم اللقاء بقصيدة الشاعر محمود فرغلي مهداه للمثقف والمفكر عضو نادي أدب أسيوط ممدوح مكرم.

وعلى هامش افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب ومعرض إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة، قدمت فرقة قصر ثقافة أسيوط للموسيقى العربية عرضا فنيا بالبهو الرئيسي بالقصر بقيادة المايسترو حسام حسنى حيث استمتع الجمهور ببعض الأغانى الوطنية .

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