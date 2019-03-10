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برلمان

عجمي تثمن فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد

الأحد 10/مارس/2019 - 10:11 م
صدى البلد
معتز الخصوصى
أشادت النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب، بفعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الـ ٣٠ بمناسبة يوم الشهيد، بحضور الرئيس السيسي، ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب، ووزير الدفاع الفريق أول محمد زكى، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من الوزراء والمحافظين وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من طلبة الكليات والمعاهد العسكرية.

وأكدت عجمى فى بيان صحفى لها أن حديث أمهات الشهداء لمس قلوب كافة المصريين، وأشعرهم بحجم التضحية التي يقدمها رجال الجيش والشرطة لحماية الوطن واستقراره، ومنع الجماعات المتطرفة من مهاجمة الدولة.

وأشارت عضو البرلمان إلى تقدير الشعب للشهداء وأسرهم وكذلك تقدير الدولة المصرية ومؤسساتها وقادتها لحجم التضحيات التي يقدمونها لصالح استقرار الوطن وأمان مواطنيه.

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