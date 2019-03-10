شاهد.. أبرز تصريحات الرئيس السيسي في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة

نشرت الصفحة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي عبر "فيسبوك"، جانبًا من تصريحات الرئيس خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد.





وكان الرئيس السيسى شهد اليوم، الأحد، وقائع الندوة التثقيفية الثلاثين، بالتزامن مع يوم الشهيد.





وأكد الرئيس السيسي أن حروب الجيل الرابع والخامس تمثل قضية شديدة الخطورة على أمن مصر، مشيرًا إلى أن الأحداث التي شهدتها مصر منذ عام 2011 كان هدفها تدمير أجهزة الدولة.





وأعلن الرئيس، في مداخلة له خلال الندوة التثقيفية الثلاثين بمناسبة يوم الشهيد، تكليف اللواء كامل الوزير بتطوير وزارة النقل ومرفق السكة الحديد بحلول عام 2020.





وقال الرئيس، خلال مداخلته، إنه في شهر نوفمبر 2011 خلال أحداث محمد محمود، كانت القيادة في الدولة حريصة على ألا يسقط مصري واحد وكانت القيم والمبادئ التي تحكم تصرفات المجلس العسكري هي الحرص على كل المصريين.