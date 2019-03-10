ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

شاهد.. أبرز تصريحات الرئيس السيسي في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة

الأحد 10/مارس/2019 - 08:42 م
صدى البلد
محمد عبد المنعم
نشرت الصفحة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي عبر "فيسبوك"، جانبًا من تصريحات الرئيس خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد.

وكان الرئيس السيسى شهد اليوم، الأحد، وقائع الندوة التثقيفية الثلاثين، بالتزامن مع يوم الشهيد.

وأكد الرئيس السيسي أن حروب الجيل الرابع والخامس تمثل قضية شديدة الخطورة على أمن مصر، مشيرًا إلى أن الأحداث التي شهدتها مصر منذ عام 2011 كان هدفها تدمير أجهزة الدولة. 

وأعلن الرئيس، في مداخلة له خلال الندوة التثقيفية الثلاثين بمناسبة يوم الشهيد، تكليف اللواء كامل الوزير بتطوير وزارة النقل ومرفق السكة الحديد بحلول عام 2020.

وقال الرئيس، خلال مداخلته، إنه في شهر نوفمبر 2011 خلال أحداث محمد محمود، كانت القيادة في الدولة حريصة على ألا يسقط مصري واحد وكانت القيم والمبادئ التي تحكم تصرفات المجلس العسكري هي الحرص على كل المصريين.

شاهد.. أبرز تصريحات الرئيس السيسي في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة
شاهد.. أبرز تصريحات الرئيس السيسي في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة
شاهد.. أبرز تصريحات الرئيس السيسي في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة
شاهد.. أبرز تصريحات الرئيس السيسي في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة
شاهد.. أبرز تصريحات الرئيس السيسي في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة

ترشيحاتنا

شاهد.. طائرة بوتفليقة تستعد لمغادرة مطار جنيف عائدة لـ الجزائر

تعرف على مفاجأة إيناس الدغيدي وإلهام شاهين في عيد ميلاد يسرا.. فيديو

الصحة النفسية تزف بشرى سارة لمتعاطي المخدرات قبل فصلهم ..فيديو

الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة تشهده البلاد .. فيديو

شاهد.. نمر شرس ينهش سيدة حاولت التقاط سيلفي داخل حديقة بأريزونا

شاهد .. لحظة تحرك موكب بوتفليقة من مستشفى جنيف إلى المطار

إجراء جديد من البرلمان البريطاني تجاه قطر بعد فضيحة رشاوى الفيفا

أسعار الذهب بختام اليوم الأحد 10 مارس 2019

أحمد موسى يكشف سبب ترقية الفريق كامل الوزير.. فيديو

إنجازات جديدة للمرأة السعودية .. هيئة حقوق الإنسان تكشف عن مفاجأة

البترول: مناطق التنقيب في البحر الأحمر قد تشهد استكشافات كبرى

رئيس النواب: كامل الوزير شخص معلوم لنا جميعا وشهادتنا فيه مجروحة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أبرز تصريحات الرئيس السيسي في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة

والد شهيد كرم القواديس: راض بقضاء الله وابنى مش خسارة في مصر.. صور

شاهد .. السيسي يقبل يد أم شهيد ويحضن أبناءه

لاعبو الزمالك يداعبون بعض على فيسبوك قبل المواجهة المصيرية بالكونفدرالية

تارا عماد تخضع لجلسة تصوير جديدة .. صور

فيديو

أحمد موسى: السيسي كشف جزءا من أسرار ما حدث منذ يناير 2011 حتى الآن
تعرف على مفاجأة إيناس الدغيدي وإلهام شاهين في عيد ميلاد يسرا.. فيديو
إسلام شيبسي.. عازف أورج مصري عرفت أصابعه العالمية .. فيديو وصور
شاهد الآن .. بث مباشر مباراة الزمالك وجورماهيا في الكونفدرالية
على غزلان وشيماء مغربي يطرحان أغنية قتل عمد .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟