طلاب جامعة msa يحصلون على جائزتين في مؤتمر دبي للصيدلة والتكنولوجيا

فاز طلاب كلية الصيدلة، جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والفنون (MSA) بجائزتين في مسابقة DUPHAT 2019 ، تحت رعاية الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم ، نائب حاكم دبي , بمشاركة 47 كلية للصيدلة من جميع أنحاء العالم وأكثر من 500 موضوع بحثي.



وحصل طلاب صيدلة MSA على جائزة المركز الثاني كأفضل ملصق لعرض طالب الصيدلة لفكرة مشروع بحث علمي تحت عنوان " كيفية الاستفادة من صناعة عشب ينمو كعشب ضار في حقول الأرز المصري"، مما يحد من إنتاجية محصول الأرز في تلك الحقول ويسبب مشكلة لبعض المزارعين.



واختبر الطلاب المستخلص النباتي ضد مرض السكري وأثبت فعاليته في تثبيط إنزيمات الجلوكوسيدات والأميليز والليباز المسؤولة عن ارتفاع نسبة السكر في الدم، وعندما تم اختبارها على الفئران، تمكنت من خفض مستوى الجلوكوز والكوليسترول والدهون الثلاثية , و تم اختبار المستخلصات الطبيعية مع الخلايا الجذعية على الفئران المصابة بداء السكري من النوع الأول ، وقد ثبت أنها فعالة في تجديد خلايا البنكرياس وزيادة إفراز الأنسولين.



وحصل فريق آخر من طلاب صيدلة MSA على جائزة "أفضل ملصق لجوائز طلاب الصيدلة" في جودة أفضل مشروع بحثي من حيث الابتكار وجودة العرض ، وصياغة منتج طبيعي من مستخلص جذور روزماري (أقل جزء يستخدم في الطب والغذاء) الذي أثبت قدرته على الحد من علامات التجاعيد والشيخوخة على الجلد ومن خلال اختبار المنتج على الفئران ، أظهرت فعالية على تقليل عدد وحجم التجاعيد والحفاظ على مرونة الجلد عن طريق تثبيط الكولاجيناز والانزيمات الإيلاستاز المسؤولة عن ظهور التجاعيد وكان هذا المشروع تحت إشراف الدكتور شهيرا عزت، رئيس قسم العقاقير والدكتورة إيمان شيرين محاضر الصيدلة.



وضمت قائمة أسماء الطلاب الفائزين بجائزة التميز في جودة أفضل مشروع بحثي من حيث الابتكار وجائزة أفضل عرض تقديمي لفكرة مشروع بحثي متميز، كلا من: " أمنية جمال الدين محمد كيوان- هبة الله عبدالسميع عبدالمنعم - تسنيم السيد محمد إبراهيم الزهار - يمنى جمال عبدالسلام محمد الجمال"، وأسماء الطلاب المشتركين بثلاثة مشاريع تخرج في المؤتمر هم "دينا وليد حسن محمد - دعاء محمد محمد - ابتهال صابر ربيع أحمد - أميرة صفوت موسى عبدالتواب أحمد - بسنت محمد حسين محمد علي.