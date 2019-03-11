عبد العال: الشهداء وهبوا أنفسهم وفاء للوطن.. برلمانيون: السيسي بعث رسائل عاجلة للحفاظ على مصر ومؤسساتها.. وكلمته لقيت ارتياحا كبيرا لدى المصريين

عبد العال: الشهداء وهبوا أنفسهم وفاء للوطن

صلاح حسب الله: السيسي بعث رسائل عاجلة للحفاظ على مصر ومؤسساتها

علاء عابد: كلمة السيسي تاريخية لقيت ارتياحا كبيرا لدى المصريين



أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى أن تقديم أسر الشهداء لأرواح أبنائهن من أجل مصر، ليس غريبًا على شعبٍ مثلهم، له في البطولة باعٌ كبير، جاء ذلك خلال فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الثلاثين بمناسبة يوم الشهيد، والتي تتزامن مع احتفال مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد، ووجه الرئيس خلال كلمته في الندوة العديد من الرسائل الهامة، حيث كشف فيها لأول مرة كواليس أحداث محمد محمود، وما شهدته مصر في عام 2011 من أحداث.



وفى هذا الصدد قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب خلال كلمته فى الجلسة العامة بالبرلمان أمس إن التضحية بالحياة تعبيرا عن الاقتناع بأداء الواجب والحفاظ على الوطن ارقى واسمى الأعمال، جاء ذلك بمناسبة احتفال مصر بيوم الشهيد.



وأشار عبد العال خلال كلمته إلى أن الشهداء وهبوا أنفسهم وفاءً للوطن، ومصر تخلد شهداءها فى ذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض رئيس اركان حرب القوات المسلحة وهو وسط جنوده فى الصفوف الاولى للمعركة، مؤكدا أننا لابد ان نشيد بالقوات المسلحة والشرطة التى تدافع عن الوطن وتحقق الأمن للمواطن.



وأكد أن سلعة الأمن غالية وهى سلعة غير مرئية ولا يعلم قيمتها إلا من فقدها ، متقدما بالتحية لأرواح الشهداء الأبرار والتحية الواجبة لأسرهم ، داعيا الله أن يجزيهم عنا خير الجزاء والوقوف تحية احترام واجلال للشهداء.



ومن جانبه، أكد الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب، على أهمية الرسائل التي بعثها الرئيس عبد الفتاح السيسى للرأي العام العالمي والمصري خلال الندوة التثقيفية الثلاثين للقوات المسلحة للاحتفال بيوم الشهيد، مشيرا الى أن الرئيس السيسي ومن خلال هذه الرسائل الواضحة والحاسمة وضع الشعب المصرى بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والحزبية والشعبية أمام مسئولياته التاريخية للحفاظ على الدولة المصرية بجميع مؤسساتها.



وقال حسب الله، إن الرئيس السيسى دائما ينتصر للدستور والقانون، مؤكدا أن ذلك الأمر تجلى فى موقفين أمام الحاضرين وأمام الشعب المصرى، الأول فى اتخاذ قرار بتعيين الفريق كامل الوزير وزيرا للنقل عندما استشهد بالدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إن سبب تأخير إصدار القرار الجمهوري هو أن البرلمان لم يكن منعقدا والثاني تجلى فى إعلان الرئيس السيسى محاسبة المتسبب فى حادث محطة مصر الأخير بالقانون وتشديده على عدم تهاون الدولة فى حقوق المواطن المصرى.



وقال إن الرئيس السيسى كان واضحا عندما قال وبالنص: "حرصنا على عدم سقوط مصرى واحد خلال أحداث محمد محمود وأنه لا يخشى على المصريين من الخارج، بل من الداخل ولا أخشى عليكم من الخارج أبدا ولكن أخشى عليكم من الداخل فقط، ومن أنفسنا، والكلام اللى بيتقال النهاردة على الشهيد.. دى دماء بذلت لأجل حماية الناس والوطن والحفاظ عليه"، مؤكدا أن هذه الحروف المهمة من الرئيس السيسى تضع جميع المصريين أمام مسؤولياتهم التاريخية للحفاظ على الدولة المصرية بجميع مؤسساتها.





وفى ذات السياق وصف النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم أمام الندوة التثقيفية للقوات المسلحة فى الاحتفال بيوم الشهيد بانها تاريخية ولقيت ارتياحا كبيرا وواسع النطاق لدى المصريين بجميع اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والحزبية والشعبية، ووضع فيها الرئيس السيسى النقاط فوق الحروف بشأن جميع القضايا الداخلية والخارجية على حد سواء.



وقال عابد فى بيان له، إن كلمة الرئيس السيسي تؤكد للرأي العام المصرى، أن هناك مخططات شيطانية كانت تدبر من قوى الشر والإرهاب والظلام لإسقاط الدولة المصرية بجميع مؤسساتها ولكن الأبطال البواسل من صقور قواتنا المسلحة الباسلة أسقطوا جميع المخططات الشيطانية من الإرهابيين الخونة.



وأكد عابد، على الأهمية القصوى لكلمات الرئيس السيسى عن ملف الشائعات، مشيرا إلى أنه يجب علينا جميعا مؤسسات وأفراد مواجهة حروب الشائعات التى تبثها جماعة الإخوان الإرهابية عبر الآلة الإعلامية التى تبث منها سمومها صوب مصر وشعبها.



كما حيا النائب حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى رده على انتقادات البعض للعاصمة الإدارية: والذى قال فيه نصا: "البعض يقول هيعملوا 200 مليار جنيه فى العاصمة الإدارية بنية أساسية.. طيب أسيوط الجديدة ورشيد والمنيا الجديدة والسويس الجديدة.. يا جماعة اللى بيطرح الطرح ده عاوز يألمك ويوجعك ويزعلك وينغص عليك عيشتك طيب والله والله والله كل المدن الجديدة مش معموله من موازنة الدولة .. طيب تقولولى بتعملوا ايه.. بتحفروا وتجيبوا فلوس من الأرض؟.. لا إحنا بنحول الأراضى اللى بلا قيمة إلى أراضى ذات قيمة.. بنعمل طريق فى أسيوط الجديدة ومحور لنعبر به بين النيل الغربى والشرقى، وعملنا حاجة وأراضى ونطرحها للبيع، والفلوس دى بندعم بيها الشغل، وهذا الكلام ينطبق على العلمين والمنصورة وأسيوط والمنيا، وأى حاجة كذلك، وبنحاول تحويل الأراضى محدودة القيمة إلى أراضى ذات قيمة مرتفعة، من خلال تطويرهم بما فهيم العاصمة الإدارية الجديدة، والفلوس بنعمل بيها بنية أساسية، وقلت الكلام قبل ذلك وأقوله مرة أخرى".



وأكد النائب علاء عابد ، ان هذا الحديث من الرئيس السيسى يؤكد الإنجازات والمشروعات القومية الكبرى التى حققتها مصر بقيادة الرئيس السيسى وهى إنجازات غير مسبوقة فى تاريخ مصر.

