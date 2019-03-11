قصة قاعدة دييجو جارسيا العسكرية السرية.. تفضح تاريخ تسلم أمريكا راية الاستعمار من بريطانيا بعد الحرب العالمية الثانية.. قضية الجزيرة تعود للواجهة بعد مطالبة الأمم المتحدة للندن بتسليم مستعمرتها

- وقعت الولايات المتحدة اتفاقية سرية مع بريطانيا لتأجير جزر تشاجوس لتأسيس قاعدة عسكرية

- سي إن إن: الولايات المتحدة تملك 800 قاعدة عسكرية وباقي العالم 30 فقط

- حكم محكمة العدل الدولية غير ملزم قانون لبريطانيا لتسليم تشاجوس إلى موريشيوس



وأكد دانيال إميروار، أستاذ التاريخ في جامعة نورث ويسترن، أن عدد القواعد العسكرية التي تملكها الدول الأخرى تبلغ حوالي 30 قاعدة عسكرية.



وحصلت الولايات المتحدة على قواعدها العسكرية في مرحلة انهيار الإمبراطورية البريطانية بعد الحرب العالمية الثانية، عندما انسحبت القوى الاستعمارية التقليدية مثل بريطانيا وفرنسا من مستعمراتها حول العالم، خصوصا في آسيا.



وشرح ديفيد فاين مؤلف كتاب "جزيرة العار"، الذي وثق مصير الأرخبيل، أنه مع زيادة نفوذ الاتحاد السوفييتي، وتراجع التواجد العالمي للحلفاء الأوروبيين، جعل الولايات المتحدة وحلفاؤها قلقين من فقد السيطرة على العالم.



ربما لم يكن من قبيل المصادفة، أنه خلال هذه الفترة بدأت أمريكا، ما اعتبره الخبراء محاولة منسقة لإنشاء شبكة من القواعد والمرافق التي توفر الحماية العسكرية دون عبء حكم السكان الاستعماريين.



وأوضح إميروار، مؤلف كتاب "كيف تخفى إمبراطورية"، أنه "إذا نظرت إلى كل الأراضي التي تحتلها الولايات المتحدة على مستوى العالم، فهي ليست كتلة برية كبيرة، أصغر من ولاية كونيتيكت".، مشيرا إلى أنه " لكن، مع ذلك، هناك مئات القواعد في الدول الأجنبية التي تسيطر عليها الولايات المتحدة، والتي تعتبر مهمة في حماية قوتها اليوم".



لقد سعت العديد من الحكومات، مثل كوريا الجنوبية واليابان والبحرين، إلى التوصل إلى اتفاقيات دفاعية طويلة الأمد مع الولايات المتحدة واعتبرت أن وجود عسكري إضافي وسيلة للحماية. وتفاوضت أمريكا مع بريطانيا عام 1964 لتسهيل الحصول على قاعدة عسكرية في المحيط الهندي.



وفي عام 1966، وقعت بريطانيا وأمريكا اتفاقا بدون رقابة من الكونجرس أو البرلمان البريطاني، يمنح الولايات المتحدة الحق لبناء قاعدة عسكرية في دييجو جارسيا، حتى تنتهى حاجتها للمرافق العسكرية، وهي صياغة ربما تكون غامضة عن عمد. وقد منحت موريشيوس 3 ملايين جنيه أسترليني للموافقة على الصفقة وتمت تسويتها بتخلي أمريكا عن مبلغ 14 مليون دولار يتعلق بصفقة صواريخ غواصات متجهة إلى إنجلترا، وكانت المشكلة الوحيدة التي تواجه أمريكا أن هناك 3 آلاف من السكان الأصليين على الجزيرة.



وأكدت "سي. إن. إن" أن قرار محكمة العدل الدولية الأسبوع الماضي ليس ملزما قانونا، مما يعني أن بريطانيا قد تختار أن تتجاهله.



وستناقش الآن الجمعية العامة للأمم المتحدة مسألة من يملك السيادة على الجزر، التي تقع على بعد أكثر من 2000 ميل قبالة الساحل الشرقي لإفريقيا، التي أحالت القضية إلى محكمة العدل الدولية رغم احتجاجات لندن.

يبدو أن الولايات المتحدة سوف تفقد السيطرة على قاعدة دييجو جارسيا العسكرية السرية، التي تبعد حوالي 1000 ميل عن الأراضي الأمريكية، وذلك بعد مطالبة الأمم المتحدة بتسليم الأراضي التي تقع عليها القاعدة إلى موريشيوس.وذكرت شبكة "سي. إن. إن" الإخبارية الأمريكية أن الولايات المتحدة حولت القاعدة إلى مدينة أمريكية على الطراز الحديث، حيث يمكن للجنود تناول الهامبرجر، والاستمتاع بملعب للجولف، وتسمى القيادة المحلية هناك باسم "بصمة الحرية".وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن الموقع الذي تقام عليه القاعدة العسكرية ليس أراض أمريكية، لكنه بقايا من الإمبراطورية البريطانية، وذلك لأنه في عام 1965، في منتصف حقبة الحرب الباردة، وقعت الولايات المتحدة اتفاقية سرية مثيرة للجدل مع الحكومة البريطانية لتأجير واحدة من الجزر المرجانية في المحيط الهندي التي تتكون من 60 جزيرة والتي تشكل جزر تشاجوس لبناء قاعدة عسكرية.وأوضحت الشبكة الأمريكية أن الصفقة كانت سرية لأن المملكة المتحدة كانت في طور إنهاء استعمار موريشيوس، التابع لها أرخبيل تشاجوس، الأرخبيل الذي لم يشهد حتى الآن يوما للاستقلال، وبدلًامن ذلك، تم اقتطاعها من موريشيوس وأطلق عليها اسم إقليم المحيط الهندي البريطاني، وهي خطوة رفضتها المحكمة العليا بالأمم المتحدة خلال العام الحالي باعتبارها انتهاكا للقانون الدولي.وقد صدرت تعليمات إلى بريطانيا الآن بإنهاء عملية الاستعمار بشكل مناسب، وإعادة جزر تشاجوس، الواقعة في منتصف الطريق بين إفريقيا وإندونيسيا، إلى موريشيوس.وتابعت "سي. إن. إن" أنه على الرغم من أن الحكم غير ملزم، إلا أن من شأنه أن يخلق مشكلة كبيرة للولايات المتحدة، حيث تعتبر "دييجو جارسيا" أحد أهم الأصول الأمريكية السرية في الخارج.وتعد القاعدة السرية موطنا لأكثر من 1000 جندي وموظف أمريكي، وقد استخدمت من قبل البحرية الأمريكية والقوات الجوية الأمريكية وحتى وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، وكان المدرج الهائل بالجزيرة موقعا مخصصا للهبوط في حالات الطوارئ لمكوك الفضاء. ومن هذه القاعدة، تم غزو العراق مرتين، وكانا بمثابة نقطة إنزال حيوية للقاذفات التي تسافر عبر آسيا، بما في ذلك على بحر الصين الجنوبي.ويطالب عدد من الساسة البريطانيين، ومن بينهم جيريمي كوربين زعيم حزب العمال البريطاني المعارض، بإعادة الجزيرة إلى موريشيوس.ويعتقد الخبراء أن ملكية دييجو جارسيا قد تكون خاضعة للتفاوض، وهي خطوة من شأنها أن تجعل موريشيوس دولة أكثر أهمية من الناحية الجيوسياسية.وقال المتحدث باسم الخارجية البريطانية إن حكومة تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية سوف تدرس الحكم الدولي بحرص، وأضاف المتحدث أن "مرافق الدفاع فى منطقة المحيط الهندى البريطانى تساعد فى حماية الناس هنا فى بريطانيا وحول العالم من التهديدات الإرهابية والجريمة المنظمة والقرصنة".ونوهت "سي. إن. إن" إلى أنه من سنغافورة إلى جيبوتي والبحرين إلى البرازيل، تدير الولايات المتحدة اليوم حوالي 800 قاعدة عسكرية ومنشآت لوجيستية خارج أراضيها.