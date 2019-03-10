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أخبار العالم

مستشار ترامب: الرئيس الأمريكي سيطلب هذا المبلغ من أجل جدار المكسيك

الأحد 10/مارس/2019 - 09:01 م
الرئيس الأمريكي
الرئيس الأمريكي
شريف سيد
كشف لاري كودلو المستشار الاقتصادي للرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم الأحد أن الأخير سيطلب تخصيص 8.6 مليارات دولار في موازنة 2020 لتمويل الجدار الذي يريد تشييده على الحدود مع المكسيك، وذلك وفق ما نقلته شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية.

جاءت هذه التصريحات قبل ساعات من الكشف عن موازنة عام 2020 المقرر لها غد الإثنين. وتؤكد صحف أمريكية أن ترمب يريد تحويل خمسة مليارات دولار من موازنة وزارة الأمن الداخلي لـ2020 و3.6 مليارات دولار من موازنة وزارة الدفاع، لتخصيصها لمشروع الجدار الذي يهدف منه ترمب لمنع الهجرة.

وستضاف تلك المبالغ إلى التمويل العاجل بقيمة 6.5 مليارات دولار المقرر وفق حال "الطوارئ الوطنية" التي أعلنها ترمب في 15فبراير، وهو إجراء يمكنه من الالتفاف على الكونجرس للإفراج عن التمويل.

وفي آخر مرة طلب فيها ترمب من البرلمانيين الموافقة على تمويل جداره الحدودي، انتهى الصراع بين الجانبين بإغلاق جزئي للمصالح الحكومية استمر 35 يوما.


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