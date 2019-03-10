دور المشروعات الصغيرة في تنمية صعيد مصر ندوة بجنوب الوادي

نظمت كلية الزراعة بجامعة جنوب الوادي تحت إشراف الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة والدكتور يوسف الغرباوي- نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتنسيق والمؤسسة المصرية للتنمية المتكاملة" النداء "ندوة لطلاب الجامعة تحت عنوان" دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تنمية صعيد مصر"حاضر فيها الدكتور وليد بريقع- المدير التنفيذي لمؤسسة النداء بحضور ما يقرب من ٥٠٠ طالب وطالبة من كليات الزراعة والطب البيطري وحضور الدكتور عصام عبد الهادي- عميد كلية الزراعة والدكتور محمد وائل- عميد كلية الطب البيطري وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وذلك ضمن فعاليات الأسبوع البيئى الحادى عشر .



وقال الدكتور بريقع- المدير التنفيذي لمؤسسة " النداء"، إن الدول الصناعية الكبرى مثال الصين تعتمد في اقتصادها على التجمعات الصناعية والتكتلات الاقتصادية، لافتًا إلى أن هناك قرى بأكملها في الصين تعتمد على تصنيع جزء صغير من اي منتج كالأجهزة الإلكترونية والملابس الجاهزة لتكون هذه التكتلات الاقتصادية قوي لمواجهة التنافسية بالأسواق العالمية.



وأشار بريقع، إلى أن المؤسسة المصرية للتنمية المتكاملة النداء بدأت طريقها للتنمية بالتجمعات الصناعية الصغرى من خلال ورش الحرف اليدوية ومنها تمكنت من توفير ٦٥٠٠ فرصة عمل مباشرة وما يقرب من ١١ ألف فرصة عمل غير مباشرة لمشروعات صناعية وزراعية مختلفة، لتنطلق من خلالها إلى المشروعات القومية كان آخرها افتتاح أول مصنع للملابس الجاهزة على مساحة ٤ أفدنة لتوفير ١٠٠٠ فرصة عمل للفتيات بقرية المعنا وكذلك مشروعات الصوب الزراعية والمزارع السمكية وورش الأثاث ومشروع الحرير المتكامل.



أكد بريقع، أن جميع دراسات الجدوى لهذه المشروعات متاحة لجميع الشباب لافتا إلى أن المؤسسة دائما ما تهدف إلى إنشاء مشروعات قابلة للتكرار لتكون تمهيدًا لمساعدة الشباب حديثي التخرج على إنشاء مشروعات مشابهة وضمان استمراريتها، داعيًا شباب الصعيد بالاستفادة من تجربة المؤسسة في إنشاء التجمعات الصناعية والمشروعات الزراعية بمختلف قرى ونجوع المحافظة.



