ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

نشرة البرلمان.. النواب يوافق مبدئيا على الجامعات التكنولوجية.. ومشروع قانون لفصل متعاطي المخدرات

الإثنين 11/مارس/2019 - 01:00 ص
أسامة علي

ترشيحاتنا

كشف هوية أحد ضحايا الطائرة الإثيوبية المنكوبة من المصريين .. صور

عمرو أديب يكشف حقيقة تعرض الزعيم عادل إمام لأزمة صحية

نفق للهروب وقاعة مضادة للرصاص و70 رجل أمن لحماية مارك زوكربيرج من القتل

صحيفة تركية تكشف أسباب تمسك أنقرة بامتلاك منظومة إس 400

عمرو أديب: تولي كامل الوزير وزارة النقل مغامرة للارتقاء بمؤسسات الدولة

محمود علاء يتقدم للزمالك أمام جورماهيا برأسية في الكونفدرالية.. فيديو

قناة العربية تكشف المتورطين في فضيحة مونديال قطر

شاهد .. السيسي يقبل يد أم شهيد ويحضن أبناءه

إعلان أول ضحية من موظفي الأمم المتحدة في حادث الطائرة الأثيوبية المنكوبة.. شاهد

أول تعليق من جروس بعد فوز الزمالك على جورماهيا

أحمد موسى يكشف عن أغلى ضحكة في التاريخ قيمتها مليار دولار.. فيديو

الأهلي يعاقب لاعبيه بعد الهزيمة من فيتا كلوب.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السلم الخفي .. قطعتان أثريتان تكشفان سر أبو الهول .. صور

12 تصريحا مثيرا لـ سلمى حايك في أحدث حواراتها: أخفيت عن زوجي تهديدات هارفي واينشتاين لي بالقتل.. إنجابي في عمر متأخر أفضل قرار.. ولم أخضع لأي عملية تجميل ..صور

ظهور نادر لزوج ووالدة يسرا فى الاحتفال بعيد ميلادها .. صور

شاهد.. أبرز تصريحات الرئيس السيسي في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة

والد شهيد كرم القواديس: راض بقضاء الله وابنى مش خسارة في مصر.. صور

فيديو

مجدي عبد الغني يلمح لبناء استاد جديد في بورسعيد.. فيديو
مدرب منتخب مصر: عبد الله السعيد لا يناسب خطة الفراعنة.. فيديو
اتحاد الكرة يتلقى شكوى من الزمالك ضد سيد عبد الحفيظ .. فيديو
سمير فرج: نجحت في تعطيل دخول القذافي مصر أسطول من 70 سيارة
تعليق مجدي عبدالغني على قرار تأجيل مباراة الزمالك والمقاولون.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟