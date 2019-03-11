نشرة البرلمان.. النواب يوافق مبدئيا على الجامعات التكنولوجية.. ومشروع قانون لفصل متعاطي المخدرات

في إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرِّائه على كل ما هو جديد تحت قبة البرلمان؛ نقدّم لكم أبرز 10 أخبار على مدار يوم الاحد 10 مارس:
أول قانون لفصل الموظف العام حال تعاطيه المخدرات أمام البرلمان
المالية: مؤشرات الأداء أكدت نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري
النواب يوافق علي ترشيح الفريق كامل الوزير لتولي وزارة النقل
مجلس النواب يفوض مكتبه لتحديد موعد مناقشة 17 طلب مناقشة عامة
سيلفيا نبيل: أرقام البيان الختامي للجامعات غير مطبقة على أرض الواقع
البرلمان يوافق من حيث المبدأ على قانون الجامعات التكنولوجية
موازنة النواب توصي بزيادة موارد صندوق مكافحة الإدمان
وزير التعليم العالي: بدء الدراسة بالجامعات التكنولوجية الألمانية في 2020
خلاف بين البرلمان والتعليم العالي حول المادة الثانية من «الجامعات التكنولوجية»
خارجية البرلمان تنعى ضحايا طائرة إثيوبيا المنكوبة
أول قانون لفصل الموظف العام حال تعاطيه المخدرات أمام البرلمان
المالية: مؤشرات الأداء أكدت نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري
النواب يوافق علي ترشيح الفريق كامل الوزير لتولي وزارة النقل
مجلس النواب يفوض مكتبه لتحديد موعد مناقشة 17 طلب مناقشة عامة
سيلفيا نبيل: أرقام البيان الختامي للجامعات غير مطبقة على أرض الواقع
البرلمان يوافق من حيث المبدأ على قانون الجامعات التكنولوجية
موازنة النواب توصي بزيادة موارد صندوق مكافحة الإدمان
وزير التعليم العالي: بدء الدراسة بالجامعات التكنولوجية الألمانية في 2020
خلاف بين البرلمان والتعليم العالي حول المادة الثانية من «الجامعات التكنولوجية»
خارجية البرلمان تنعى ضحايا طائرة إثيوبيا المنكوبة