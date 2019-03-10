هؤلاء الأشخاص مناسبون لعمليات تكميم المعدة وتحويل المسار

حذر الدكتور أحمد المصري أستاذ الجراحة العامة وعضو الجمعية الأوروبية والمصرية لجراحة السمنة المفرطة، من زيادة الوزن عن المعدل الطبيعي، مشيرا إلى أن مرضى السمنة، أكثر عرضة للإصابة بالمشاكل الصحية الخطرة، كارتفاع نسبة الدهون الثلاثية وانخفاض مستوى كوليسترول البروتين الدهني مرتفع الكثافة (HDL) ، فضلا عن مرض السكري من النوع 2، وارتفاع ضغط الدم، ومرض القلب، والسكتة الدماغية.



وأوضح المصري، أن مصاب السمنة، معرض للإصابة بكافة أنواع السرطانات مثل: سرطان الرحم، وسرطان عنق الرحم، وسرطان بطانة الرحم، وسرطان المبايض، وسرطان الثدي، وسرطان القولون، وسرطان المستقيم، وسرطان المريء، والكبد، والمرارة، والبنكرياس، والكلى، والبروستاتا.



وأشار إلى أن من مضاعفات السمنة أيضا، الاضطرابات التنفسية كانقطاع النفس أثناء النوم، إضافة إلى التعرض للإصابة بمرض المرارة، ومرض الكبد الدهني , وشدد على ضرورة اللجوء لعمليات السمنة الآمنة كتكميم المعدة وتحويل المسار بالمنظار، في حال فشل محاولات إنقاذ الوزن بالطرق التقليدية.