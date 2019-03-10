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رئيس مصر الثورة: يوم الشهيد تجسيد للمبادئ السامية والقيم النبيلة

الأحد 10/مارس/2019 - 11:28 م
صدى البلد
أسامة علي
قال الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب "مصر الثورة"، إن يوم الشهيد هو تجسيد للمبادئ السامية والقيم النبيلة التي يتحلى بها شهداؤنا الأبرار الذين بذلوا أرواحهم وسالت دماؤهم من أجل الحفاظ على أرض الوطن.

وأشاد "أبو العطا"، في بيان منذ قليل، بما يبذله رجال القوات المسلحة والشرطة من تضحيات لا تعد ولا تحصى ولا تقدر بثمن، قائلا: "لا يفوتنا في هذا اليوم أن نشيد بما بذله ويبذله رجال القوات المسلحة والشرطة من تضحيات لا تعد ولا تحصى، وهي تضحيات لا تقدر بثمن، وبفضل هذه التضحيات تنعم مصر بالأمن والأمان، فلهم منا نحن نواب الشعب كل التحية والثناء عرفانًا بالجميل".

وتابع رئيس "مصر الثورة": "تحية تقدير وإجلال للأبطال الذين يدافعون عن سيناء في مواجهة الإرهاب الغادر الذي يريد نشر الفوضى والدم في البلاد".

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