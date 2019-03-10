عمرو عبد الحميد: ما رأيناه في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة مؤثر.. فيديو

قال الإعلامي عمرو عبد الحميد إن "يوم الشهيد تتذكره مصر شعبيًا ورسميًا شهدائها الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل مصر ورفعتها".



وأضاف في برنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن "عيد يوم الشهيد ارتبط بالفريق الشهيد عبد المنعم رياض، وأن ما رأينا في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة مؤثر، وشاهدنا قصص ومشاهدة مؤثرة لجميع أبناء الوطن، وتعلمنا دروس في الفداء والعطاء".



وتابع: "سمعنا أبناء وأباء وزوجات الشهداء، وتعلمنا كيفية العطاء للوطن، والتضحية في سبيل رفعة الوطن دون انتظار أي مقابل".

