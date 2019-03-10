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مستقبل وطن بالشرقية ينظم ورشة عمل عن تطور الحياة السياسية.. صور

الأحد 10/مارس/2019 - 10:09 م
صدى البلد
محمد الطحاوي
نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة الشرقية، برئاسة الدكتور "محمد سليم" الأمين العام للحزب ندوة تثقيفية عن تطور الحياة السياسية في مصر وكذلك التوعية بأهمية التعديلات الدستورية على مدار يومين وذلك بمشاركة اللواء أركان حرب "ياسر عبد العزيز" مستشار أكاديمية ناصر العسكرية وبحضور الدكتورة "ملاك جمعة" أمين المراة والدكتور "زينب فهيم" امين التدريب والتثقيف بالحزب وعدد من أمناء المراكز علي مستوي المحافظة.

حيث تحدث مستشار أكاديمية ناصر العسكرية عن مراحل نشأة الدستور المصري وتطوره منذ عام 1971 مرورا بالتعديلات الدستورية والتي وضعتها لجنة الخمسين في عام 2014 والذي نال موافقة 98.1% من تصويت المصريين .

وأشار "عبد العزيز" إلى أن أهمية التعديلات الدستورية المرتقبة وأنها من متطلبات المرحلة المقبلة والتي تحمل البناء والتنمية المستدامة على كافة الأصعدة مؤكدا ان تلك التعديلات الدستورية لا تقتصر على نص المادة 140 والخاصة بمدة فترة الرئاسة فقط ولكن هناك العديد من القوانين التي تحتاج إلى تعديلات بالإضافة إلى أنه من ابرز القوانين التي سيتم استحداثها هو وجود نائب للرئيس وتمثيل المرأة والشباب في مجلس النواب بنسبة 25% على الأقل.

وخلال الورشة تم إدارة حوار بين الحضور واللواء "ياسر عبد العزيز" كما تم الاستفسار عن عدد من النقاط المتعلق بتعديل الدستور.

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