ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

الحاجة غالية.. سيدة انحنى لها الرئيس السيسي وقبَّل يدها

الأحد 10/مارس/2019 - 10:06 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
مروة فاضل
حالة من السعادة انتابت أسرة الحاجة غالية السيد خليفة البالغة من العمر 105 سنوات، بعد تكريمها من الرئيس عبد الفتاح السيسي في يوم الشهيد، وظهر الرئيس وهو يقبِّل يديها.

الحاجة "غالية" من قرية الماى بمدينة شبين الكوم في محافظة المنوفية تبلغ من العمر 105 سنوات، أنجبت 14 طفلًا، ولم يتبقَ منهم سوى ولدين وبنت تترواح أعمارهم بين 60 و70 عامًا.

والحاجة غالية أم لشهيدين "محمود عبد المعطي السيد"، الذى اُستشهد في حرب اليمن في 1962 بانفجار لغم، والبطل الآخر نقيب طيار، "حسن عبد المعطي"، الذى لقي مصرعه عقب انفجار طائرته في 1976.

وقال حسن السيد، حفيد الحاجة غالية، إنها مواليد 1914 وأخبرتنا الرئاسة بأنهم يريدون تكريمها، وكان سيتم تكريمها في أكتوبر الماضي لكن بسبب ظروفها الصحية تم تأجيل التكريم في يوم الشهيد.

وأضاف أن جدته تحدثت إلى الرئيس السيسي، وقالت له: "انتم اللي مشرفنا انا مش محتاجة حاجة غير اني اشوفكم كويسين والبلد كويسة"، موضحا أن الرئيس السيسي سألها إذا كانت تريد شيئًا أو رحلة حج أو عمرة لكنها أجابت بأنها لا تريد شيئًا.

وتابع: أنهم سعداء بلقاء الرئيس وتكريمه لجدتهم، مؤكدًا أن زوجها تُوفي في 1985 وتولت تربية أولادها وكان منهم نجلتها من ذوى الاحتياجات الخاصة التي توفيت في عمر الـ 80 عامًا، موضحًا أن لديها نحو 20 حفيدًا.

وأشار إلي أن حالتها الصحية جيدة وانتخبت الرئيس السيسي في 2014 وكانت تبلغ من العمر 100 عام، لكن التحضير للقاء احتاج 10 أيام لعرضها على الأطباء حتى تكون قادرة على الجلوس لعدة دقائق.

الحاجة غالية.. سيدة انحنى لها الرئيس السيسي وقبَّل يدها
الحاجة غالية.. سيدة انحنى لها الرئيس السيسي وقبَّل يدها
الحاجة غالية.. سيدة انحنى لها الرئيس السيسي وقبَّل يدها

ترشيحاتنا

نجم الأهلي يوجه رسالة لـ جماهير الفريق عقب الهزيمة من فيتا كلوب

ترتيب مجموعة الزمالك قبل لقاء جورماهيا في الكونفدرالية .. كل الاحتمالات واردة

ساديو ماني يلاحق محمد صلاح ويدخل تاريخ ليفربول من أوسع أبوابه

إسرائيل توجه رسالة إلى حزب الله عبر هيفاء وهبي

أرسنال يهزم مانشستر يونايتد بهدفين.. وأوباميانج يتساوى مع محمد صلاح ..فيديو

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد ثنائية ماني وهدف أوباميانج

شاهد.. رد الرئيس السيسي على شائعة تدبير حادث الأزهر

أحمد موسى: الرئيس كشف لأول مرة عن ما جرى فى أحداث محمد محمود .. فيديو

الزمالك يتألق ويتقدم على جورماهيا بثنائية في شوط أول مثير.. فيديو

رجل يختفي عن أسرته بـ ماليزيا لمدة شهر بسبب لعبة PUBG.. فيديو

لجنة الفتوى تحذر من فعل يبطل صلاة المأموم في جماعة

شاهد .. السيسي يقبل يد أم شهيد ويحضن أبناءه

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظهور نادر لزوج ووالدة يسرا فى الاحتفال بعيد ميلادها .. صور

شاهد.. أبرز تصريحات الرئيس السيسي في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة

والد شهيد كرم القواديس: راض بقضاء الله وابنى مش خسارة في مصر.. صور

شاهد .. السيسي يقبل يد أم شهيد ويحضن أبناءه

لاعبو الزمالك يداعبون بعض على فيسبوك قبل المواجهة المصيرية بالكونفدرالية

فيديو

أحمد موسى: السيسي كشف جزءا من أسرار ما حدث منذ يناير 2011 حتى الآن
تعرف على مفاجأة إيناس الدغيدي وإلهام شاهين في عيد ميلاد يسرا.. فيديو
إسلام شيبسي.. عازف أورج مصري عرفت أصابعه العالمية .. فيديو وصور
شاهد الآن .. بث مباشر مباراة الزمالك وجورماهيا في الكونفدرالية
على غزلان وشيماء مغربي يطرحان أغنية قتل عمد .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟