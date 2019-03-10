الحاجة غالية.. سيدة انحنى لها الرئيس السيسي وقبَّل يدها

حالة من السعادة انتابت أسرة الحاجة غالية السيد خليفة البالغة من العمر 105 سنوات، بعد تكريمها من الرئيس عبد الفتاح السيسي في يوم الشهيد، وظهر الرئيس وهو يقبِّل يديها.





الحاجة "غالية" من قرية الماى بمدينة شبين الكوم في محافظة المنوفية تبلغ من العمر 105 سنوات، أنجبت 14 طفلًا، ولم يتبقَ منهم سوى ولدين وبنت تترواح أعمارهم بين 60 و70 عامًا.





والحاجة غالية أم لشهيدين "محمود عبد المعطي السيد"، الذى اُستشهد في حرب اليمن في 1962 بانفجار لغم، والبطل الآخر نقيب طيار، "حسن عبد المعطي"، الذى لقي مصرعه عقب انفجار طائرته في 1976.





وقال حسن السيد، حفيد الحاجة غالية، إنها مواليد 1914 وأخبرتنا الرئاسة بأنهم يريدون تكريمها، وكان سيتم تكريمها في أكتوبر الماضي لكن بسبب ظروفها الصحية تم تأجيل التكريم في يوم الشهيد.





وأضاف أن جدته تحدثت إلى الرئيس السيسي، وقالت له: "انتم اللي مشرفنا انا مش محتاجة حاجة غير اني اشوفكم كويسين والبلد كويسة"، موضحا أن الرئيس السيسي سألها إذا كانت تريد شيئًا أو رحلة حج أو عمرة لكنها أجابت بأنها لا تريد شيئًا.





وتابع: أنهم سعداء بلقاء الرئيس وتكريمه لجدتهم، مؤكدًا أن زوجها تُوفي في 1985 وتولت تربية أولادها وكان منهم نجلتها من ذوى الاحتياجات الخاصة التي توفيت في عمر الـ 80 عامًا، موضحًا أن لديها نحو 20 حفيدًا.





وأشار إلي أن حالتها الصحية جيدة وانتخبت الرئيس السيسي في 2014 وكانت تبلغ من العمر 100 عام، لكن التحضير للقاء احتاج 10 أيام لعرضها على الأطباء حتى تكون قادرة على الجلوس لعدة دقائق.