خالد الجندي: يجب المقارنة بين بيت الإرهابي والشهيد.. فيديو

قال الشيخ خالد الجندي، من علماء الأزهر الشريف، إن "الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، من أفضل وزراء الأوقاف في التاريخ، وكلمته في الندوة التثيفية بيوم الشهيد كانت مهمة وضرورية جدًا، ودائمًا ما تتميز خطابات جمعة بالثراء فيما يخص تجديد الخطاب الديني".



وأضاف الجندي في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن "الشهيد عبارة شخص مرحل بكل مراحل التعليم، وغرست فيه كل بذور الوطنية والفداء للوطن، ويكون المنتج النهائي للشهيد ممتاز وشديد الافتخار به".



وتابع أن "الشهيد يعلي من قيمة الوطن والفداء والرجولة، وأنه يجب المقارنة بين بيت الإرهابي والشهيد، فبيت الإرهابي أخرج لنا قمامة بشرية وكارهين للوطن".



وأوضح أن "أمهات الشهداء أخرجوا للوطن رجالًا، والقرآن تحدث عن أهالي الشهداء ووصفهم بالرجال الصابرين"، مشيرًا إلى أن "الإرهابي لا يهتم بضحاياه لأنه ليس له دين، لكن الشهيد يموت دفاعًا عمن يقتل".



ووجه تحية للجيش والشرطة وشيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، ووزير الأوقاف، قائلًا: "وكل التحية للرئيس السيسي البطل الذي يضرب لنا مثالًا في الوفاء والتضحية والرجولة".

