بروتوكول تعاون بين الأكاديمية العربية لإعداد القادة ومحافظة القاهرة لتأهيل وتشغيل شباب الخريجين

وقعت الدكتورة منال العبسى، رئيس الأكاديمية العربية لإعداد القادة وتنمية المهارات، بروتوكول تعاون، مع جهاز تنمية الموارد البشرية، وجهاز تشغيل شباب الخريجين وتمثله الدكتورة رانيا حسن مدير عام تنمية الموارد البشرية بمحافظة القاهرة، وبحضور هويدا الوكيل، ومنى مسعود ، مستشاري الأكاديمية العربية لإعداد القادة ، وذلك لتأهيل وتدريب شباب الخريجين لسوق العمل.



وقالت الدكتورة منال العبسي رئيس مجلس إدارة الأكاديمية العربية لإعداد القادة، فى بيان لها اليوم، إن التعاون يأتى فى إطار تدريب وتأهيل الشباب على كافة المجالات الادارية وتنمية الموارد البشرية، وتقريب المسافات بين مؤسسات المجتمع المدنى والدولة، لسد العجز الموجود بين احتياجات سوق العمل والشباب الخريجين من مختلف الكليات والمراحل التعليمية.



وأضافت «العبسي»: سيتم عقد دورات تدريبية للخريجين لصقل مهاراتهم من الناحية العملية بشكل أوسع، حيث ان التعاقد سيركز على تدريب وتأهيل كافة المراحل العمرية للخريجين بدءا من مرحلة اتمام الشهادة الاعدادية على برامج التأهيل المهنى فى كافة المجالات نظريا وعمليا لمواكبة قاطره التنمية والتكنولوجيا الحديثة، وبالتالي فإن البروتوكول سيوفر لهم بيئة عملية أكبر من خلال تدريبهم بشكل عملى بالتعاون مع الحكومة الممثلة فى محافظة القاهرة.



من جانبها قالت الدكتورة رانيا حسن، مدير عام تنمية الموارد البشرية بمحافظة القاهرة، إن البروتوكول الذي تم توقيعه، سيساعد بشكل أكبر شباب الخريجين على اكتساب مهارات وخبرات مختلفة يحتاجها القطاع التجاري بالسوق المحلى.



وأكدت على تكثيف الجهود والتعاون المشترك مع الأكاديمية العربية لإعداد القادة، خلال الفترة القادمة لتوفير مزيد من فرص العمل للشباب والاستفادة من إمكانياتهم وتشوقهم للعمل.