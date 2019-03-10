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والد الشهيد إسلام مشهور: الشهداء في الجنة دافعوا عن أرض الوطن.. فيديو

الأحد 10/مارس/2019 - 10:30 م
صدى البلد
أيمن سيد
قال اللواء محمد حلمي مشهور، والد الشهيد الرائد إسلام مشهور، أحد شهداء عملية الواحات، في مداخلة هاتفية بنشرة أخبار TeN، إن تكريم الرئيس لنجله في يوم الشهيد يمثل تكريم 100 مليون مصري لدماء الشهداء.

أضاف "حلمي" أن أبناءنا الشهداء في الجنة، دافعوا عن أرض الوطن ضد الإرهابيين والجماعات المتطرفة.

أشار "مشهور" إلى أن "تكريم الرئيس السيسي أشعرنا بالفخر والأعتزاز بأولادنا، حسينا بتكريم 100 مليون مصري لأبنائنا الشهداء".

طالب اللواء حلمي مشهور الشعب المصري بـ"الصبر" والاجتهاد حتى لا نشعر أن دماء أولادنا راحت هدرًا.

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