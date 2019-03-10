معرض خيري للملابس بصيدلة القاهرة.. غدا

أعلن اتحاد طلاب كلية الصيدلة بجامعة القاهرة تنظيم معرض خيري للملابس الجاهزة غدا، الاثنين بمقر الكلية.



وأوضح الاتحاد أن افتتاح المعرض يتم بمشاركة الدكتور هشام على سالم عميد الكلية والدكتورة أمنية خليل وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب وبحضور فريق اتحاد الطلاب.



وأضاف الاتحاد ان إيرادات المعرض يتم توجيهها لزيارات دور المسنين والملاجئ وحفل يوم اليتيم.



ومن المقرر ان يستمر المعرض اسبوعين للطلبة يليهما أسبوع للعمال.