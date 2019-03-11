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فيديو جراف

فيديوجراف: الجنرال الذهبي عبد المنعم رياض.. قصة القائد الشهيد عاشق الصفوف الأمامية

الإثنين 11/مارس/2019 - 11:44 ص
صدى البلد
إمام رمضان
في التاسع من مارس من كل عام، تحتفل القوات المسلحة بـ"يوم الشهيد"، تأكيدا على أن جميع أفراد القوات المسلحة بدءًا من القائد العام للقوات المسلحة حتى أحدث جندي يتمنون الشهادة.

حيث إن الفريق أول عبدالمنعم رياض ضرب أروع مثال على ذلك بالرغم من أنه رئيس لأركان حرب القوات المسلحة في ذلك الوقت إلا أنه كان دائما في الصفوف الأمامية تأكيدا على تلاحم القائد مع جنوده الصفوف الأمامية في الميدان الأمر الذي أدى لاستشهاده، ويمكنك التعرف على تفاصيل أكثر عن حياة البطل الشهيد من خلال الفيديو.

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