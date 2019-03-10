أحمد موسى: لم أرَ في حياتي رئيسا مثل عبد الفتاح السيسي ..فيديو

أشاد الإعلامى أحمد موسى، بمصافحة الرئيس عبد الفتاح السيسى، والدة شهيدين من أبطال القوات المسلحة، وتقبيل يديها خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، التى عُقدت اليوم بمناسبة الاحتفال بـ"يوم الشهيد".





وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، "دى لقطة مش عادية مش بنشوفها فى أى مكان"، موضحًا: "هذه اللقطة تنم عن تواضع كبير لدى الرئيس السيسى، لقطة كلها إنسانية وحب".





وتابع: "لم أرَ فى تاريخى رئيسًا مثل عبد الفتاح السيسي"، موضحًا: "لقطة اليوم هى مصافحته لأم الشهيدين خلال الندوة التثقيفية".