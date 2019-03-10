جامعة الأزهر في يوم.. تكريم عبد الشافي عبادة الفائز بجائزة نكروما.. والمحرصاوي: ندرس إنشاء قسم للتربية الفنية للبنات.. ومقترح لإقامة مسابقة بين الوافدين للرد على الشبهات

حصاد جامعة الأزهر اليوم:

رئيس جامعة الأزهر لـ صدى البلد: ندرس إنشاء قسم للتربية الفنية للبنات مجلس علوم الأزهر يكرم عبد الشافي عبادة الفائز بجائزة نكروما أنسب وقت لنقل الدم لاعوجاج العمود الفقري.. بحث أزهري في مجلة عالمية مؤتمر دولي بطب الأزهر يتناول الجديد فى التخدير والرعاية المركزة رئيس جامعة الأزهر السابق يقترح مسابقة بين الوافدين للرد على الشبهات





شهدت جامعة الأزهر خلال اليوم الأحد، عدة أحداث وفعاليات مهمة كان أبرزها تكريم الدكتور عبد الشافي عبادة الفائز بجائزة نكروما من مجلس كلية العلوم، ورئيس جامعة الأزهر السابق يقترح مسابقة بين الوافدين للرد على الشبهات.





ونرصد في هذا التقرير أبرز هذه الأحداث:

كرّم مجلس كلية العلوم بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، برئاسة الدكتور حسن سراج، عميد الكلية، الدكتور عبد الشافي عبادة، الأستاذ المتفرغ بقسم الرياضيات بكلية العلوم، الملقب بـ"خوارزمي العصر" والفائز بجائزة "كوامي نكروما" للاتحاد الأفريقي للتميز العلمي، تقديرًا لجهوده ودوره المشهود في خدمة البحث العلمي.





وقال الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر، إن حديث الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، عن إنشاء كلية للفنون الجميلة فهم خطأ.





وأضاف المحرصاوى، في حوار لـ صدى البلد، أن كلية التربية للبنين فيها قسم للتربية الفنية والإمام الأكبر اجتمع مع المواهب الطلاب ووجه بدراسة إنشاء قسم للتربية الفنية للبنات وليس كما فهم من حديثه أنه كلف بإنشاء كلية للفنون الجميلة وذلك حتى يكون هناك مساواة بين الطلاب والطالبات.





وأشار إلى أنه مع مرور الوقت ووجود الميزانية التى تتوفر لإنشاء كليات جديدة فلا مانع لدى جامعة الأزهر من دراسة إنشاء كلية للفنون الجميلة إذا وجدت متطلباتها مع الكادر الإدارى والأكاديمي والطلاب.





وتابع: بالنسبة للطلاب المكفوفين فإنهم يلتحقون بكل الكليات والأقسام في الجامعة لكن هناك أقسام وكليات ليست في غير مقدور الطالب الكفيف فمثلا كليات الطب والهندسة وأقسام الجغرافيا مثلا ليسوا في مقدور الطالب الكفيف ولا يتمكن من دراستها.





فيما نشر الدكتور هاني عبدالجواد استشاري جراحة العمود الفقري للأطفال والكبار بجامعة الأزهر، الحاصل علي زمالات جراحة العمود الفقري للأطفال والكبار من جامعة مونتريال بكندا، بحث جديد في أحد أكبر المجلات العالمية المتخصصة في جراحات العمود الفقري.





وقال عبد الجواد لـ صدى البلد، إن الدراسة تمت في جامعة مونتريال بكندا علي 456 مريضًا يعانون من اعوجاج بالعمود الفقري، تمت لهم جراحة تصليح اعوجاج بالعمود الفقري واشترك في الدراسة مجموعة من جراحي العمود الفقري بالعالم هم:

Professor Hubert Labelle, professor Stefan Parent, professor Jean Marc Mac Thiong وآخرين من جامعة مونتريال بكندا.





وتواصلت نتائج البحث الي العوامل التي تزيد من احتياج المريض لنقل دم بعد عمليات تصليح اعوجاج العمود الفقري وما هو الزمن المناسب لنقل الدم في هذه الحالات.





وأوضحت نتائج الدراسة أنه كلما زاد الاعوجاج وزاد وقت العملية ازداد احتياج المريض لنقل الدم وكلما زاد وقت العملية زاد الاحتياج أيضا، وأن معظم نقل الدم يحدث في اليوم الثاني الجراحي ولا حاجة له بعد ذلك إلا في حالات خاصة.





كما ينظم قسم التخدير والرعاية المركزة وعلاج الألم بطب الأزهر بدمياط، مؤتمره الدولي السنوي السادس يوم ٢١ مارس الجاري ويستمر على مدار ثلاثة أيام.





يعقد المؤتمر تحت رعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوى، رئيس الجامعة، والدكتور طارق سلمان، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمشرف العام على قطاع المستشفيات، والدكتور محمود ميدان عميد كلية طب الأزهر بدمياط، وبحضور الدكتور عزت عطوة، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عصام طمان، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.





وشهدت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، اليوم، احتفالية لتكريم الطلاب الوافدين الفائزين في المسابقة الصحفية فى المقال، التى نظمتها جريدة الرواق الصادرة عن المنظمة، بحضور أسامة ياسين نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، ود. عبد الدايم نصير أمين عام المنظمة ، ود. إبراهيم الهدهد المستشار العلمي للمنظمة، ود.محيى الدين عفيفي أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، ود.عبد الفتاح العواري عميد كلية أصول الدين.





وقال الهدهد، إن الصحافة هي لسان حال العالم كله، لاسيما إذا جمعت بين المقروء والمرقوم، وتعد الميدان الأكبر لتلاقح الأفكار والعقول المتباعدة، إذا اقترن بها النشر الرقمي.





وأضاف أن كل شيء أصبح الآن يقاس بالأرقام وأصبحت هي اللغة التي يقاس بها تقدم الدول اقتصاديًا وثقافيًا، مؤكدًا أن النشر الصحفي القوي يقاس بعدد القراءات كما يقاس الإعلام المرئي بحجم المشاهدة.



