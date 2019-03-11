حلل واطمن.. 100 مليون صحة لكل المصريين ..الكشف على مليون و233 ألفا بالشرقية .. وفحص 74021 بالوادي

مبادرة 100 مليون صحة:

الكشف الطبي على مليون و233 ألف مواطن بالشرقية

توقيع الكشف على 405 الاف و806 مواطنين بقنا

فحص 688 ألف مواطن فى المنيا

فحص 74021 مواطنا بالوادي الجديد



تواصل مبادرة 100 مليون صحة، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبال المواطنين لتوقيع الكشف الطبي عليهم، خلال المرحلة الثالثة التي تنتهي 30 أبريل المقبل، وتشهد نقاط المسح الطبي تزايد أعداد الأهالي للإطمئنان على صحتهم.



أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الانتهاء من مسح مليون و233 ألفا و569 مواطنا ضمن حملة الـ 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية وذلك منذ إنطلاق الحملة في الأول من مارس الحالي وحتى مساء أمس والتي من المقرر استمرارها لمدة شهرين تنتهي نهاية أبريل القادم.



أكد "غراب" ان الحملة تستهدف إجراء المسح الطبي على 4 ملايين و259 ألفا و931 مواطنا من الجنسين بداية من سن 18 عامًا للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية ضغط – سكر - سمنة وصرف العلاج بالمجان للمصابين.



شدد المحافظ على المشاركين في الحملة الرئاسية من الفرق الطبية الثابتة والمتحركة بحسن إستقبال المواطنين ومعاملتهم معاملة طيبة والتواصل مع الجهات المعنية لتذليل العقبات والمعوقات أمام تنفيذ الحملة لتحقيق المستهدف منها والقضاء على فيروس سي.



أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، أن المبادرة الرئاسية حملة الـ 100 صحة شهدت منذ انطلاقها أول مارس إقبالا منقطع النظير في نقاط المسح المختلفة الثابتة والمتحركة تخطى نسبة المستهدف اليومي بقرى ومراكز ومدن المحافظة، مشيدًا بمجهودات الفرق الطبية العاملة بالمبادرة والتي تبدأ عملها من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساء حرصا منها على الإنتهاء من مسح كل المواطنين المترددين على المبادرة الرئاسية النبيلة والتي تهدف إلى القضاء على فيروس سي وصرف العلاج للمصابين بالمجان.



أوضح وكيل وزارة الصحة أن إجمالي عدد الحالات التي صرفت علاج فيروس سي 163 حالة وإجمالي عدد الحالات التي صرفت أدوية علاج للأمراض غير السارية ( ضغط – سكر ) 10 آلاف و 744 حالة حتى الأن وتواصل المستشفيات ومراكز طب الأسرة والوحدات الصحية استقبال المواطنين لإجراء المسح الطبي عليهم من خلال 1365 فرقة طبية منها 682 فرقة ثابتة و683 فرقة متحركة تصل للمواطنين في منازلهم وفي أماكن عملهم وتنتشر في دور العبادة ومراكز الشباب.



بينما قال اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، إن عدد المواطنين الذين تم توقيع الكشف الطبي عليهم منذ انطلاق مبادرة "١٠٠ مليون صحة" حتى الآن بلغ 405 آلاف و806 مواطنين بنسبة 137% من المستهدف تحقيقه خلال هذه الفترة.



أشار "الهجان"، إلى أن نقاط الفحص تشهد إقبالًا كثيفًا من الفئات المستهدفة؛ وهو ما يوضح ارتفاع الوعى لدى المواطنين واهتمامهم بإجراء الفحوصات الطبية للحفاظ على صحتهم.



يذكر أن عدد المستهدفين بمحافظة قنا يبلغ مليوني و٢٤ ألف مواطن من البالغين ١٨ عامًا، يشارك في تنفيذ الحملة 705 فرق طبية مكونة من 3775 من الأطباء والتمريض ومدخلي البيانات من خلال 248 منشأة طبية.



قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، إنه تم توقيع الكشف الطبي وإجراء الفحوصات لـ89 ألفا و684 مواطنًا خلال اليوم التاسع لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي 100 مليون صحة، للكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية، ليصل بذلك إجمالي الحالات التي تم توقيع الكشف عليها منذ بدء أعمال المبادرة بالمحافظة إلى 688 ألفا و334 حالة بنسبة 135 % من المستهدف اليومي للمحافظة.



أوضح المحافظ أن جميع الوحدات والمراكز الطبية والمستشفيات والوحدات المتنقلة تشهد اقبالًا من قبل المواطنين لتوقيع الكشف الطبي مما يعكس مدى وعى المواطنين بأهمية الحفاظ على صحتهم وإجراء الفحوصات اللازمة للاطمئنان على أنفسهم علاوة على قناعتهم بأهمية المبادرة والتي تعد من أكبر المبادرات العالمية التي تستهدف ملايين المواطنين.



كلف المحافظ مسئولي الصحة بالمنيا بمتابعة سير أعمال المبادرة في المستشفيات والوحدات وأماكن تواجد فرق العمل الطبية بشكل دوري للتأكد من مستوى الخدمة المقدمة وتلبية كافة الاحتياجات اللازمة، مشددًا على تقديم كافة التسهيلات للمواطنين من أبناء المحافظة أثناء إجراء الفحوصات ضمانًا لتقديم خدمة تليق بالمواطنين ولإنجاح المبادرة بالمحافظة وتحقيق الأرقام المستهدفة.



دعا المحافظ جميع المواطنين للمشاركة في المبادرة للاطمئنان على صحتهم، مؤكدًا أن المسح الطبي مجانًا لكل المواطنين بالبطاقة الشخصية فقط من 9 صباحًا وحتى 9 مساءً ولمدة شهرين.



يذكر أن المبادرة تستهدف في محافظة المنيا 3 ملايين و348 ألفا و560 مواطنا، حيث يوجد 1167 فريق مسح للمبادرة من خلال 793 نقطة طبية صباحية ومسائية، موزعة على كافة المستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية والمصالح الحكومية مع إمكانية الدفع بفرق متحركة.



أخيرا أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، مساء السبت، عن انتهاء مديرية الصحة بالمحافظة من فحص 74021 مواطنا حتى الساعة 9 مساءً بنهاية يوم 9 مارس2019 بفعاليات من المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة.



أكدت الدكتورة السيدة مشرف، وكيلة وزارة الصحة بالوادي الجديد، أن الوزارة تستهدف فحص 3480 مواطنا في اليوم الواحد من خلال الفرق الثابتة والمتحركة، بينما نجحت مديرية الصحة بتوجيهات من محافظ الإقليم، اللواء محمد الزملوط، في زيادة معدلات العمل وإعداد الفرق الخاصة بالفحص بالتنسيق مع الوزارة من خلال الدفع بـ10 فرق متحركة.



أضافت مشرف أن المبادرة تنفذ من خلال 35 منشأة صحية، بواقع 30 فريقا بمركز الخارجة و30 فريقا بالداخلة و10 فرق ثابتة بالفرافرة و6 فرق بباريس و6 فرق ببلاط وذلك بهدف استهداف 172635 على مستوى المحافظة بالإضافة إلى الوافدين من خارج المحافظة.