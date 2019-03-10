ثغرة جديدة بـ فيسبوك تمكن المخترقين من معرفة جهات اتصالك بتلك الطريقة

يواجه مستخدمو "فيسبوك"، مخاوف اختراق الخصوصية آخر، حيث يمكن للمخترقين الحصول على اسماء الاشخاص، الذين يتم مراسلته عبر الرسائل الخاصة.



وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، لا يحتاج المخترقون الذين يحاولون الوصول إلى الحسابات الخاصة إلا إلى جعل المستخدمين ينقرون على رابط فيديو، الذي يمكن إخفاؤها بسهولة كمحتوى عادي.



عندئذ، تتيح الثغرة للمتطفلين التحقق من جهات الاتصال التي تفاعلت مؤخرًا مع المستخدم عبر فيسبوك ماسينجر.



ويأتي هذا الخلل بعد يوم من إعلان الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج عن "مستقبل يركز على الخصوصية" لمستخدميه.



يستغل المخترقون شيئًا يسمى "iframe" ، والذي يُستخدم لمعرفة ما إذا كان المستخدم يتفاعل بشكل نشط مع مربعات الدردشة في موقع فيسبوك وماسنجر أم لا.



