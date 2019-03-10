ضبط 3.3 طن أسماك وبسطرمة وسجق منتهى الصلاحية بكفر الدوار

شن قسم التفتيش على اللحوم بإدارة الطب البيطرى بكفر الدوار، حملة مكبرة للمرور على ثلاجات حفظ اللحوم بدائرة المركز لضبط اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بتوجيهات الدكتور حسنى عباسي مدير عام مديرية الطب البيطرى بالبحيرة.



وتمكنت الحملة التي قادتها الدكتورة أمانى الملاح رئيس قسم التفتيش على اللحوم بالتعاون مع مباحث تموين البحيرة برئاسة العقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين من ضبط ٢٦٣٧ كجم من أسماك الماكريل المنتهية الصلاحية في احد الثلاجات.



كما أسفرت الحملة عن ضبط أحد الثلاجات بمركز كفر الدوار بها لحوم مصنعة غير صالحة للاستهلاك الآدمى وتم التحفظ على ٧٠٠ كجم من مصنعات اللحوم عبارة عن سجق وبسطرمة بدون بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بالمخالفة للقانون٢٨١ لسنة ٩٤ وقد تم تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.