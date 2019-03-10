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محافظات

طرق الأبواب تنجح في الوصول إلى 50 حالة ضمن 100 مليون صحة

الأحد 10/مارس/2019 - 10:16 م
100 مليون صحة
100 مليون صحة
منصور ابوالعلمين
أكدت وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، الدكتورة سيدة مشرف، أن المديرية بدأت حملة طرق الأبواب بمبادرة "100 مليون صحة"، وذلك بهدف الوصول لشريحة الحالات الخاصة في المجتمع، والتي تضم كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والحالات القعيدة التي لا تستطيع التحرك والمرضى.

وقالت مشرف، إن هذه الحملة نجحت في مسح 50 حالة من هذه الشريحة في يومها الأول، على أن تتواصل هذه الطريقة في جميع مراكز المحافظة الأربعة للوصول لجميع المستهدف فحصه خلال المبادرة.

وكان اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أكد انتهاء مديرية الصحة بالمحافظة من فحص 74021 مواطنا حتى الساعة 9 مساءً بنهاية يوم 9 مارس 2019 بفعاليات من المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة".

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